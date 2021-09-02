CHP'li Özgür Özel: Biz göçmenlere düşman değiliz; göçmen yaratan politikalara düşmanız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaretinde; Hatay'la ilgili izlenimlerini paylaştı. Özel, “Biz göçmenlere düşman değiliz. Ama göçmen yaratan politikalara düşmanız. Göçmen yaratan siyasetçilerin de karşısındayız. Kimseyi itmeden-kakmadan, üzmeden, güle oynaya ama mutlaka memleketlerine geri yollamak durumundayız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı ziyaret etti.

Ziyarete; CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, İsmet Tokdemir ve Suzan Şahin, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile CHP Hatay İl Başkanı Ramiz Parlar, CHP Hatay Kadın Kolları İl Başkanı Filiz Haksöz, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ve Maltepe Belediye Başkanvekili Besim Ünsaldı da katıldı.

Lütfü Savaş: Cumhuriyet Halk Partisi olarak gayet iyi durumdayız

Savaş, ziyarette şunları söyledi:

“Hatay; tarih, kültür ve medeniyet şehri ama bununla birlikte yaklaşık on yıldır spor şehri. Süper Lig’de çok takımımız var. Türkiye’de derece yapan takımlarımız da var. Suriyeli sığınmacılar ve ekonomi dışında bir sıkıntımız yok. Hatay’ı altyapıdan başlamak üzere çok güzel şekilde revize ediyoruz. Siyaset anlamında da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak gayet iyi durumdayız. Sizlerin de destekleri ile daha iyi duruma geleceğiz.”

Özel: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir umut ve destek yükselmesi var

Uzun süredir Hatay’a ziyaret gerçekleştirmek istediklerini belirten Özel, şunları söyledi:

“2019 yerel seçimlerinden sonra, başkanımızın başarısı ve yeni kazandığımız belediyeler için Hatay’a gelmek istiyorduk. Hatay’ın milletvekilleri Hatay’ın sorunlarını Meclis’te dile getiriyor. Buraya geldiğim andan itibaren anketlerde gördüğüm rakamları Hatay’da sokaklar, esnaf, kahveler teyit ediyor. İktidar partisine ciddi bir tepki, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ciddi bir umut ve destek yükselmesi var. Hatay’da buna katkı sağlayan herkese özellikle teşekkür ederim.”

Özel, gerçekleştirdiği ziyaretler sonucunda Hataylıların yüksek enflasyon ve maliyet artışlarından şikâyet ettiğini ve tek umutlarının sandık olduğunu vurguladı.

"Hatay şu anda Türkiye'nin üvey evladı olmuş durumda"

Hatay’ın yeteri kadar destek almadığını belirten Özel, "Hatay Atatürk’ün göz bebeğiydi. Her akşam yatağa yattığında evladı Hatay’ı düşünürdü. Fakat Hatay şu anda Türkiye’nin üvey evladı olmuş. 12 buçuk milyar vergi verip 400 milyonluk yatırım alıyor. Hatay adaletsizliğin ve haksızlığın kucağına düşmüş. Hataylılar bunu sandıkta değiştirmek için gün sayıyor” dedi.

"Göçmen yaratan siyasetçilerin karşısındayız "

Hatay’daki mülteci sorununa da değinen Özel, şunları söyledi:

“Bu kanayan bir sorun. Hatay’da bir kez daha gördük ve teyit ettik ki, yaranın kanadığı yer de Hatay. Türkiye’nin her yeri bu sıkıntıyı çekiyor ama esas sorunun göbeğinde burası var. Belediyemiz açısından ele alalım bu meseleyi, Hatay büyükşehir. Devlet Hatay Büyükşehir’e yaptığı katkı, yolladığı ödeme 1 milyon 600 bin kişi için. Ama hizmeti en iyimser 800 bin misafirimizle birlikte; 2 milyon 400 bin kişi için hizmet sağlıyor. En basitinden, Hatay 1 milyon 600 bin kişi için aldığı yatırımla, 2 milyon 400 bin kişiye su sağlamak zorunda. 800 bin fazladan kullanıcı var. Neresinden dönüp bakarsanız bu sorun Hatay’ın sırtına atılmış.

"Kimseyi üzmeden mutlaka kendi memleketlerine geri yollamak durumundayız"

“Eğer burası AK Parti’nin belediyesi olsaydı, herhalde bu kadar sorunları ile baş başa, bir başına bırakılmazdı. Burada yapılan iş, belediye başkanlarımızı, CHP’lileri cezalandırmak değil ki… Siyaseten bütün bir Hatay’ı cezalandırmak oluyor. Bunu doğru bulmuyoruz ve buradan bir çağrıda bulunalım. Hatay’ın başına bu kadar geçici sığınmacıyı Cumhuriyet Halk Partililer getirmedi. Siz getirdiniz.

Bu yükün kaldırılması için Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir şey yapıyor olması lazım. Biz göçmenlere düşman değiliz. Ama göçmen yaratan politikalara düşmanız. Göçmen yaratan siyasetçilerin de karşısındayız. Kimseyi itmeden-kakmadan, üzmeden, güle oynaya ama mutlaka memleketlerine geri yollamak durumundayız.”

Lütfü Savaş, konuklarına Hatay’a özgü hediyeler ve Atakaş Hatayspor’un formasını hediye etti.