CHP'li Özgür Karabat'tan İçişleri Bakanlığı'na: Adı 45 çocuğa tecavüzle anılan Ensar Vakfı'na izin var; 132 bin aileye el uzatan İstanbul Vakfı'na kurban bağışı toplamaya izin yok

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurban bağışı toplamasına izin vermeyen İçişleri Bakanlığı'na tepki gösterdi. Karabat, "Adı 45 çocuğa tecavüzle anılan Ensar Vakfı'na İçişleri Bakanlığı'ndan kurban bağışı toplamasına izin var, fakat 132 bin aileye el uzatan İstanbul Vakfı'na kurban bağışı toplamaya izin yok. Az kaldı... Sizin de çarkınız kırılacak!" dedi.

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