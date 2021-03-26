CHP'li Özgür Karabat: Basın İlan Kurumu, muhalif basını hedef alırken bir yandan da yandaş basını besliyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Basın İlan Kurumu, bir yandan muhalif basını hedef alırken bir yandan da yandaş basını besliyor. Bize şeffaf bir yanıt verilseydi nasıl bir adaletsiz yönetim anlayışı olduğu ya da 15 Temmuz öncesinde FETÖ’cü basına ne kadar destek verildiği ortaya çıkacaktı." dedi.

CHP'li Karabat, Cumhurbaşkanlığı’na Basın İlan Kurumu konusunda verdiği son önergeye gelen yanıtın ardından konuya ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

"Milletvekili önergelerine yanıt yok"

CHP’li Karabat’ın 11 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesine yasal süre içinde cevap verilmedi. 15 gün içinde yanıtlanması gereken önergeye yaklaşık 3 ay sonra yanıt verildi. Gelen yanıtı değerlendiren Karabat, “Önergemizde Basın İlan Kurumu’nun uygulamaları ve özellikle muhalif basını hedef alan kararlarını sorduk. Gelen yanıt adeta aklımızla alay ediyor. Soruları yanıtlamak yerine bize mevzuat hükümleriyle cevap veriliyor. Sorduğumuz soruların neredeyse hiçbirine açık ve şeffaf yanıtlar verilmedi. TBMM’nin temel bir yetkisi bu yolla dolaylı yoldan bypass ediliyor” dedi.

"Tarafsız ve bağımsız basın hedefte"

BİK’in gazete ve dergileri denetlerken adeta bir iktidar aparatına ve muhalefeti susturma aracına dönüştüğünü savunan Karabat: “Kurumun, basına dönük aldığı kararlarda demokratik ve tarafsız davranmadığı hepimizin malumu. Kurumların başındaki bu anlayışa ilişkin endişelerimiz yerini, öfkeye bırakıyor.” diyen Karabat, “Denetimlerin yanlı yapıldığı, ağırlıklı olarak bağımsız ve özgür gazetelerin cezalandırıldığı açıkça görülüyor.” dedi.

FETÖ'cü basına ne kadar destek verildi?

Önergesinde AKP döneminde Basın İlan Kurumu tarafından hangi gazetelere, ne oranda ilan verildiğini soran Karabat: “Sorularımız açık ve net. Cumhurbaşkanlığından da aynı açıklıkta cevaplar bekliyoruz. Bu, niyet değil yasal bir zorunluluk. O makamdaysanız sorumluluklarınızı yerine getirmek zorundasınız. Basın İlan Kurumu, bir yandan muhalif basını hedef alırken bir yandan da yandaş basını besliyor. Bize şeffaf bir yanıt verilseydi nasıl bir adaletsiz yönetim anlayışı olduğu ya da 15 Temmuz öncesinde FETÖ’cü basına ne kadar destek verildiği ortaya çıkacaktı. Sorulara yanıt vermemelerinin bir nedeni de bu” dedi

CHP'li Karabat'ın açıklamasına göre, yanıtlanmayan sorular şöyle:

1- Basın İlan Kurumu, 2020 yılı içinde toplamda kaç ilanın yayınlanmasına aracılık etmiştir? Bunların gazetelere göre dağılımı nasıldır?

2- Son 20 yılda (2000-2020) Basın İlan Kurumu’nun aracılık ettiği ilan sayısı ve bunların mali değeri ne kadardır? Bu ilanlar hangi miktar ve oranlarda gazetelere dağıtılmıştır? Bunların yıllara göre dağılımı nasıldır?

3- Basın İlan Kurumu ulusal günlük siyasi süreli yayın niteliğindeki yayımlarla ilgili olarak 2000-2020 yılları arasında kaç kez; 195 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 129 sayılı Genel Kurul Kararı çerçevesinde basın ahlak esaslarına aykırı yayım nedeni ile ilan kesme ve uyarma yaptırımı uygulanmıştır? Bu yaptırımlar hangi basın organlarına uygulanmıştır? Bu cezalardan uygulanmayanlar var mıdır?

4- Son beş yılda haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması nedeniyle müeyyide uygulanan gazete sayısı kaçtır? Bu gazeteler hangileridir? Bunlara uygulanan cezalar nelerdir?

5- Okurların bir gazete bayisinden birden çok gazete alması gazeteleri cezalandırma gerekçesi midir? Bu yönde cezai müeyyide uygulanmış mıdır? Uygulandıysa bunun dayanağı nedir? Bu cezalar hangi gazetelere uygulanmıştır?

6- Basın İlan Kurumu, son 5 yılda özellikle nefret söylemleri, nefret suçları ve hakaret gibi içerikleri veren gazete ve dergilerle ilgili kaç işlem başlatmıştır? Bu nedenlerle işlem yapılan gazeteler hangileridir ve bu işlemlerin sonucu ne olmuştur?

7- Hukuki olarak suç olduğu tespit edilmemiş haberle ilgili işlem ve cezai yaptırım uygulanması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmakta mıdır?