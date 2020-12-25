CHP'li Özgür Karabat'a şantaj yapıldı

CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'ın gizli kameraya alınıp kendisine şantaj yapıldığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile şantaj yapan kişilerin yakalandığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Mali Müşavir, Dış Ticaret Uzmanı, Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanı olan 46 yaşındaki Milletvekili Karabat seçim çalışmaları sırasında bir kadınla tanışmasıyla başladı. Kadının davet ettiği evde Milletvekili Karabat ile yakınlaşmasıyla şantaj süreci işletildi.

A.A., A.D.E., C.A., E.B. adlarından oluşan biri kadın üç kişilik çete, evdeki gizli kamerayla milletvekilini kayda aldı. Kamera görüntülerini daha sonra milletvekiline gönderen çete, Milletvekili Karabat’tan 10 milyon TL istedi.

Odatv'nin haberine göre Milletvekili Karabat ise şantaja boyun eğmeyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi. Bakan Soylu’nun direktifiyle, Kıbrıs’a kaçan şantaj çetesi yakalandı.

Çete üyeleri çıkarıldıkları 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından şantaj yaptıkları gerekçesiyle bugün (24 Aralık) tutuklandı.