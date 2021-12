CHP'li Özgür Özel: Zafer Havalimanı'ndan uçmayan yolcular için hepimizin cebinden 51 milyon Euro ödeme yapıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'taki vatandaşların ortak kullandığı Zafer Havalimanı önünde yaptığı açıklamada "İç hatlardan uçmayan her yolcu için 2 Euro, dış hatlardan uçmayan her yolcu için de 10 Euro garanti verdiler. 2021 yılındayız, ilk dokuz aya baktığımızda, demişler ki buradan 988 bin kişi uçacak. Kaç kişi uçmuş, 7 bin küsur. Uçanın küsuratı uçmayana yetmiyor. İlk dokuz ayda 5 milyon Euro fazladan para ödemişiz. Şu ana kadar bu havalimanından uçan yolcular için değil, uçmayan yolcular için hepimizin cebinden 51 milyon Euro ödeme yapıldı" diyerek havalimanına yolcu garantisi verilmesine tepki gösterdi.

Özel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti yöneticileri ve vatandaşlar birlikte 2012 yılında açılan Zafer Havalimanı'na ilişkin verileri inceleyerek bu sabah havalimanının önünde açıklama yaptı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütün itirazlar söylendi ama dinlemediler”

"Yanımda, arkamda bulunanlar, Kütahya örgütümüz ve buralarda yaşayan, çiftçilik yapan herkes bir havalimanına karşı olmadıklarını ama birinci sınıf tarım arazilerinin ortasına yapılan bu havalimanının yerinin doğru olmadığını ve yapılış yönteminin, bulunan finansmanın yani 2044 yılına kadar birileri tarafından işletilmesinin, ona verilen uçuş garantilerinin doğru olmadığını, hedeflerin tutmayacağını, zarar edeceğini, milletin, devletin sırtında yük ve kambur oluşturacağını söylediler. Dinletemediler. Milletvekilimiz, bu uyarıları yaptılar. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütün itirazlar söylendi ama dinlemediler.”

"Uçmayan her yolcu için de 10 Euro garanti verdiler"

“Sarayın çok sevdiği müteahhitlerinden bir tanesine, üçüncü köprüde, Kuzey Anadolu Otoyolu’nda adı olan bir müteahhite, İÇTAŞ adındaki bir şirkete buranın yapımı verildi. Şirket tarafından yapıldı ve devlet her sene için buraya uçuş garantisi verdi. İç hatlardan uçmayan her yolcu için 2 Euro, dış hatlardan uçmayan her yolcu için de 10 Euro garanti verdiler. Yani uçmazsa yerine biz ödeyeceğiz dediler. 2021 yılındayız, ilk dokuz aya baktığımızda, demişler ki buradan 988 bin kişi uçacak. Kaç kişi uçmuş, 7 bin küsur. Uçanın küsuratı uçmayana yetmiyor”

"Uçan yolcu salonundan bu yılın ilk dokuz ayında 7 bin yolcunun geçtiğini söyleyen Özel, “Uçmayan yolcu salonunda 980 bin kişi var ve onun için sadece bu sene ilk dokuz ayda 5 milyon Euro fazladan para ödemişiz. Şu ana kadar bu havalimanından uçan yolcular için değil, uçmayan yolcular için hepimizin cebinden 51 milyon Euro ödeme yapıldı. 2044 yılına kadar bu kambur sırtımızda. 2044 yılına gelindiğinde tahminler o ki 210 milyon Euro uçmayan yolcular için fazladan para ödeyeceğiz.”

"O 5 milyon Euro, Kütahya’daki esnafa dağıtılsa kimsenin bir sorunu kalmaz"

“Bir tek müteahhit zarar etmiyor. O parasını tıkır tıkır alıyor. Koronavirüs var, mücbir sebep var diye örneğin Katarlı futbol maçlarını yayınlayan şirkete sen bize ödeyeceğin parayı ödeme diyenler, bu şirkete koronavirüs var, mücbir sebep var hiç olmazsa bu seneki parayı ödemeyelim demediler ve tuttular 5 milyon Euro’yu yine ödediler. O 5 milyon Euro, Kütahya’daki esnafa dağıtılsa kimsenin bir sorunu kalmaz. Kütahya’da çiftçiye dağıtılsa kimsenin bir sorunu kalmaz ama bu verimli ovada, yapmayın, etmeyin doğru bir yere yapın, bu finansman yöntemiyle yapmayın denilen havalimanı Kütahya’nın ve Türkiye’nin kanını emmeye devam ediyor.”

“En geç bir buçuk sene sonra, yarın olursa bugünden hazırız, erken seçimde bu düzeni kuranlar gidecek. Geldiğimizde bu müteahhite bu havalimanının gerçek maliyeti, onun kamuoyuna ilan ettiği maliyet de çok abartılı, ödenecek ve makul, küçük, kabul edilebilir karı ödenecek, hadi kardeşim herkes kendi yoluna denilecek. İlk seçimlerden sonra, milletin kanının kene gibi emen bu havalimanının kenesinden kurtaracağız. Eğer burası işletilecekse devlet tarafından, doğru bir şekilde edilecek. Ama çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı bir yandaş müteahhite senelerce ödenmeyecek. Bunun sözünü buradan veriyoruz.” (ANKA)