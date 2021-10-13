CHP'li Özer, sığır ithalatında rüşvet iddiasını Meclis'e taşıdı: Mevzuata uygunluk yoksa bakanlıktan onay nasıl çıktı?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na sığır ithalatında rüşvet alındığına dair soruşturma başlatıldığı iddiasını Meclis'e taşıyan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, “Bu rüşvet olayı bir ilk mi? Kim bu yetkililer? Başka fırsatçılar yok mu? Bu cüretin kaynağı ne?” diye sordu.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında başlatılan soruşturmayı gündeme getirdi.

“Borç içindeki üreticiye derman olmayan bakanlıkta neler oluyor, işler iyice sarpa mı sardı?” diyen Özer şunları söyledi;

"İddiaya göre; Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında rüşvet iddiasıyla soruşturma başlattı. Tam bir fırsatçılık hikayesi…

Uruguay'dan 8 bin 800 sığır ithal edilir. Gemi, Mersin Limanına üç gün gecikmeli gelir. Bakanlık gecikme gerekçesiyle hayvanların indirilmesine izin vermez, hiçbir aracıyı da dinlemez!

Sonra birileri ithalatçı firmaya sorunu çözmeyi garanti eder! 120 bin dolara anlaşırlar. Ertesi sabah da Bakanlıktan onay çıkar.

Rüşvete giden soru basit: Eğer mevzuata uygunluk yoksa onay nasıl çıktı? Basında yer alan bu iddia şaşırtıcı tabii. Çünkü AKP, herhalde ilk kez devletin denetleme mekanizmasını kendisi için çalıştırıyor!

Peki, kim bunlar? Bakanlığın hangi yetkilileri? Bu rüşvet olayı bir ilk mi? Başka rüşvet olayları, başka fırsatçılar yok mu? Bu cüretin kaynağı ne?"