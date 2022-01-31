CHP'li Özer: Finike portakalı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Finike'de portakal üreticisini ziyaret ederek, "Finike portakalı da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bir yandan soğuk havayla mücadele eden üretici, maliyeti karşılamadığı için zorda” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, yaptığı yazılı basın açıklamasında, Finikeli portakal üreticisinin yaşadığı sıkıntıyı gündeme getirdi. Özer, “Eğer gerekli ilgi gösterilmezse dünyanın en iyi aromasına sahip olan, coğrafi işaret almış Finike portakalını belki de gelecek kuşaklar ancak fotoğraflarda görebilecek” diye konuştu.

"Finike Portakalının varlığını koruma mücadelesi veriyor”

Arazilerin bölündüğünü, portakal bahçelerinin miras yoluyla küçülmeye başladığını ve birçok yerde bahçelerin tek tek sökülmeye başlandığını dile getiren Özer, şöyle devam etti;

“Büyük bahçesi olan çok az sayıda üretici kaldı. Zaten bahçe bakımı yeterince zor, bir de elektrik, mazot, gübre gibi girdilere yeterli destek verilmezse bu portakal bahçelerini de kaybedebiliriz. Kalitesini koruyabilme bir yana üretici artık Finike Portakalının varlığını koruma mücadelesi veriyor.”

"Mazotun vergiden arındırılması gerekir"

Üreticinin sorunlarına acil ve işe yarar çözümler beklediğini söyleyen Özer;

“Gübrede fatura üzerinden yüzde 50 oranında destekleme yapılması çiftçiyi rahatlatır. Mazotun da vergiden arındırılması gerekir. Çiftçi ne kadar mazot kullanıyorsa tespit edilerek yıllık mazot tüketimi vergisiz olarak bir karne üzerinden yapılabilir” diye konuştu.

Özer, gereken önlem ve desteklerin alınmaması halinde Finike Portakalındaki üretimin sürekliliğini kaybedeceğini dile getirdi.

"Dalındaki portakal 2 lirayı geçmiyor"

Finike Portakalı üreticisi de her yıl daha zorlu bir mücadele verdiklerini belirterek şu ifadelerde bulundu;

“Geçen yıl tüm Akdeniz havzasında sıcak hava dalgası nedeniyle bir dökülme vardı ve yüzde 50'ye varan bir rekolte kaybımız oldu. Bu sene ağaçlarımız yüklü tuttu, bu yüzden de daha ufak boylu ürün ağırlıklı.

2021'de torbasını 72 liraya aldığımız gübrenin fiyatı 450 ile 650 lira arasında değişmekte. Şu anda portakalın fiyatı 1.5-2 lirayı geçmiyor. Geçen yıl bu portakalın fiyatı 3-3.5 lira bandındaydı. Kısacası bugün bu fiyatlar maliyeti karşılayacak fiyatlar değil.

Bu portakalları soğuktan korumak için mücadele veriyoruz. Soğuk hava kütlesini ılık havayla devir daim yaparak atmosferi değiştirmeye yarayan 8 pervanemiz var. Bir pervane 180 beygir gücünde bir motorla çalışıyor. Motor da mazotla çalışıyor.

Bu portakalları korumak için son 15 gündür soğuk günlerde bir pervane 8-10 saat çalıştı. Saatte 30-35 litre mazot yaktı. Şu ana kadar 15 ton mazot geldi, aşağı yukarı 250 bin lirayı bulduk. Biz bu portakalları dondan korumak için uğraşıyoruz.

Sadece hasadı yapılmak üzere olan portakalı değil, nisan ayında sürgünlerin, çiçeklerin düzgün gelmesi için ve önümüzdeki yıl da meyvenin düzgün gelmesi için mücadele ediyoruz.

Türkiye'ye kaliteli Finike portakalını ulaştırmak amacındayız ama şu anda alan satan yok, dalındaki portakal 2 lirayı geçmiyor. Bu çiftçi önümüzdeki yıla parayı nasıl döndürebilecek, zamanı nasıl geçirebilecek.”