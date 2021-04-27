T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Özel: Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi

27 Nisan 2021 18:59

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tam kapanma sürecinde alkol satışının yasaklanmasına ilişkin olarak, "Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi" yorumunu yaptı. 

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi. Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir. Geri alınmalıdır, aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır" ifadesini kullandı. 

 

TIKLAYIN | Kapanma genelgelerine yazılmayan alkol yasağı, fiili olarak nasıl yayıldı, nasıl uygulanıyor?

TIKLAYIN Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak!

TIKLAYIN | Hukukçuların görüşü net: “Alkol yasağının yasal dayanağı ve kamu yararı ile bağlantısı yok”

 

CHPÖzgür Özelyaşam biçimialkolsatışyasaklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24