CHP'li Özel: Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi
27 Nisan 2021 18:59
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tam kapanma sürecinde alkol satışının yasaklanmasına ilişkin olarak, "Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi" yorumunu yaptı.
Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır kimsenin yaşam biçimine karışmıyoruz yalanı atanlar pandemiyi fırsat bilip 17 günlük alkol satış yasağı getirdi. Bu karar Anayasayı ihlal, kişisel hak ve özgürlüklere siyasi müdahaledir. Geri alınmalıdır, aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır" ifadesini kullandı.