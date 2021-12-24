CHP'li Özel: Türkiye'de psikolojik iktidar muhalefetin elinde

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gazeteci ve yazarların CHP’ye yaptığı eleştirilerle ilgili “Bizim özgüvenimiz yüksek, Türkiye’de psikolojik iktidar muhalefetin elindedir” dedi. Özel, Mersin benzeri bir mitingin Ocak ayının ilk haftalarında yapılacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, +Gerçek TV’nin YouTube kanalında yayınlanan “Canan Kaya ile Ya Sorulmasaydı?” programına konuk oldu. Programda, muhalefete yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Özel’in açıklamalarının satır başları şöyle:

“Memleket distopik romana döndü”

“Sadece bundan iki ay önce “Dolar ya 10 lirayı geçerse” denildiğinde bu bir felaket senaryosuyken, bugün felaketin yüzde 20 kötüsünü yaşıyoruz. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde içlerinde tanınmış ekonomistlerin de oluğu 38 kişinin yargılandığı bir dava vardı. Bu kişilerin suçu “Dolar 10 lirayı geçebilir” demekti. Bu insanları “ekonomik darbe” yapmakla suçladılar. Ancak geçen gün o dava görülürken hakim yoktu. Neden yoktu acaba? Herhalde dolar bozdurmaya gitmişti. Çünkü o sırada dolar 13 liradan işlem görüyordu. Memleket distopik romana döndü. Geçenlerde Maliye Bakanı’nın yüzüne söyledim bunu.

“Deli saçması bir safsata”

Dünyada kendine ekonomist diyen tek bir kişi “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” diyor. Erdoğan, faizin bir kötü yönetim sonucu ortaya çıktığını kabullenmeyip, işin içine Nas’ı, dini katıp, sonunda da “Faiz sonuç değil sebeptir” diyerek bir önermede bulundu. Türkiye’de deli saçması bir safsata, bir önermeyi bırakın bir doktrin olarak vaaz edildi. Erdoğan bu çıkışı yaptığı andan itibaren sadece bizim partimizde ve Türkiye’de değil, dünyadaki bütün ekonomistler “Böyle bir şey yok” dediler. Ama o düzenli aralıklarla bunu söylemeye ve uygulamaya devam etti. Erdoğan konuştukça dolar yükseldi.

“Mitinglerin devamı gelecek ve seçim mitingleriyle birleşecek”

Mersin mitinginin devamı gelecek. Seçim mitingleriyle birleşecek kadar gelecek. Öte yandan muhalafetin kurmayları sürekli olarak bir araya geliyorlar. Zaten bu meselenin temel özünün bir demokrasi sorunu olduğunu herkes tespit ediyor. Küçümsememek ve önemsemek lazım, 6 siyasi partinin bir masa etrafında parlamenter sistem ve ona geçişte sağlanacak yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, basın özgürlüğü gibi ana temalarda uzlaşması ve “biz iktidar olunca bunu yapacağız” demesi kıymetlidir. Bunun yanında ekonomi kurmaylarının ayrı ayrı veya birlikte görüntü vermeleri ya da söz söylemeleri talebi de kıymetlidir. Bu çok da dillendirilen bir talep. Kısacası Türkiye’yi bu büyük cenderen kurtaracak ittifakın içinde ülkenin bütün demokratları olacak ve hep birlikte doğrusunu yapacağız. Bir kere bunu bilsin herkes.

“Türkiye’de psikolojik iktidar, muhalefetin elindedir”

Bizim özgüvenimiz yüksek, Türkiye’de psikolojik iktidar muhalefetin elindedir. Can Dündar’ın da için de olduğu, hepimizin fikirlerine saygı duyduğu dikkat ettiği geniş bir yazar çizer kadrosunda, anlam veremediğim moral, motivasyon düşüklüğü var. Ben dolar 18’e gitti diye göbek atmıyordum ki 12’ye düştü diye yas tutayım. O yüzden bu çok kıymet verdiğim yazar çizer kadrosunun enseyi karartmış, morali bozulmuş açıklamalarını doğru bulmuyorum. “İkinci Mersin mitinginin arkası geleydi” diyorlar. Ocak ayının ilk haftalarında ikinci miting olur. “