CHP'li Özel: Tek adam rejimini koruyarak 'yeni bir anayasa yapacağız' demek milletin aklıyla alay etmektir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, “Ülkenin çoktandır bir anayasaya ihtiyacı var, ancak Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin elini sürdükleri her Anayasa bir öncekini aratmaktadır. Anayasanın yapılması için ilk önce o Anayasayı yapacak meclisin halkı ve halkın taleplerini temsil etmesi gerekmektedir” dedi.

CHP yöneticileri ve milletvekilleri bugün CHP Manisa İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıya CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Ahmet Akın, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban katıldı.

Özgür Özel, basın toplantısında yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu anayasa tartışmaları bir anda Recep Tayyip Erdoğan’ın sabah uyanıp da ortaya attığı bir tartışma değil. Anayasa tartışması ülkede dükkanına girdiğiniz her esnafın sorduğu bir soruya karşı başlatılmış bir tartışma. Soru ‘erken seçim ne zaman, erken seçim olacak mı?’ AK Partilisi, MHP’lisi, her görüşten esnaf bunu söylüyor. Çünkü bıçak kemiktedir. Emekliler, işsiz gençler erken seçim soruyor çünkü bıçak kemiktedir. Ülke yönetilememektedir. Türkiye savrulmaktadır, saray rejimi çökmüştür ve burada yapılacak tek şey muhalefetin ve halkın belirlediği gündemi değiştirmektedir. Recep Tayyip Erdoğan istemektedir ki açlık konuşulmasın, yoksulluk konuşulmasın, işsizlik konuşulmasın, güvencesizlik konuşulmasın, Anayasa konuşulsun. Düne kadar bu anayasaya övgüler düzenlerin, ‘en iyisini yaptık’ diyenlerin geldikleri durum hazindir.”

"Tek adam rejimini koruyarak 'yeni bir anayasa yapacağız' demek milletin aklıyla alay etmektir"

Özgür Özel, ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı olmasına rağmen, Erdoğan ve Bahçeli ile ilgili kaygıları olduğunu şu şekilde dile getirdi:

“Ülkenin çoktandır bir anayasaya ihtiyaç var, ancak Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin elini sürdükleri her anayasa bir öncekini aratmaktadır. Anayasanın yapılması için ilk önce o anayasayı yapacak meclisin halkı ve halkın taleplerini temsil etmesi gerekmektedir. Bugün Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli yeni anayasanın ayaklarına tek adam prangası vurmaya çalışmaktadırlar. O yüzden gidilecek seçimlerde her parti nasıl bir yönetim sistemi getireceğini söyleyecektir. Hodri meydan! Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan bizim dönemimizde tek adam rejimi olacak desinler, biz de çıkıp güçlendirilmiş parlamenter sistem diyelim. Millet ona göre oy versin, yeni gelen meclis anayasa teklifini hazırlasın. ‘Tek adam rejimini koruyarak yeni bir anayasa yapacağız’ demek milletin aklıyla alay etmektir. Bütün siyasi partilerin tutumları ortadadır. Gündem değiştirmeye çalışma ve işsizlik konuşulmasın, erken seçim konuşulmasın diye anayasa konuşturmaya çalışma oyununun hepimiz farkındayız.”