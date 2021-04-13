CHP’li Özel: Soma’nın faillerini serbest bırakan o el salonda ve rahat durmuyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında, 'Olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin ocak ayında verdiği karar doğrultusunda 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan yeniden hâkim karşısına çıktığı davaya ilişkin olarak, "Soma’nın faillerini serbest bırakan o el salonda ve rahat durmuyor" değerlendirmesini yaptı.

Özel Twitter hesabından, "Soma davasındayız, tam rezalet! Yargıtay 12. Daire’de 5 hakim 301 madenci için ayrı ayrı olası kasttan tekrar yargılama yapın demişti. 3 üyesini değiştirip 2’ye karşı 3 oyla aynı daireye kendi kararını bozdurup Soma’nın faillerini serbest bırakan o el salonda ve rahat durmuyor" ifadesini kullandı.