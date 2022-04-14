CHP'li Özel, Meclis’te Yönetim Kurulu Başkanı tutuklanan şirkete ait ürünlerin kullanılmasını sordu: TBMM Başkanlığı, Tekirdağ menşeli bu şirket ile ilişkisini açıklamalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “L’ACTONE Yönetim Kurulu Başkanı'nın tutuklandığı ve uyuşturucu baronu olduğu haberlerini okuduk. Genel Kurul dahil TBMM'de tüm yerleşkede pandemi başından beri yoğun olarak L’ACTONE ürünleri kullanılıyor. TBMM Başkanlığı, Tekirdağ menşeli bu şirket ile ilişkisini açıklamalıdır” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, L’ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, pandemi sürecinde TBMM’de L’ACTONE ürünlerinin kullanıldığını belirtti. Özel’in paylaşımı şöyle:

“L’ACTONE Yönetim Kurulu Başkanı'nın tutuklandığı ve uyuşturucu baronu olduğu haberlerini okuduk. Genel Kurul dahil TBMM'de tüm yerleşkede pandemi başından beri yoğun olarak L’ACTONE ürünleri kullanılıyor. TBMM Başkanlığı, Tekirdağ menşeli bu şirket ile ilişkisini açıklamalıdır”