CHP'li Özel, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi: CHP, Ankara’nın doğusuna gidemez diyenlere en güzel cevap verildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretiyle ilgili konuşan Özgür Özel, “Bir zamanlar CHP'yi Ankara’nın doğusuna gidemez diye eleştirenlere Diyarbakır’dan en güzel cevap verildi” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun çok istediği bir ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Özgür Özel, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir planladığı birkaç kez de ertelenmek zorunda olan ve çok istediği, çok özlediği bir ziyareti gerçekleştirdi. Onun gönlüne göre oldu, bizim gönlümüze göre oldu, Türkiye’nin ihtiyacı olan bir görüntü ortaya çıktı” diye konuştu.

"Helalleşmenin önemli adımlarından bir tanesi de Diyarbakır’dı"

“Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni Ankara’nın doğusuna gidemez diye eleştirenlere Diyarbakır’dan en güzel cevap verildi” diyen Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kürt sorununda bir çözüm önerisi yok diyenlere Genel Başkanımız hem Diyarbakır’daki söylemleriyle hem de Diyarbakırlının kendisine sahip çıkışıyla en güzel cevap verildi” ifadelerini kullandı.

CHP'nin kutuplaştırmaya karşı yola çıktığını söyleyen Özel, “Bundan sonra CHP kutuplaştıranlara karşı kucaklaşmak için, düşmanlaştıranlara karşı kardeşleştirmek için yola çıktı. Helalleşmenin önemli adımlarından bir tanesi de Diyarbakır’dı. Sayın Genel Başkan Diyarbakır’la Diyarbakırlılarla hem kucaklaştı hem helalleşti” dedi.

“Helalleşmeye devam edeceklerini” dile getiren Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bundan sonra 7 bölgede 81 ilde kucaklaşmaya ve helalleşmeye devam edeceğiz"

“Bundan sonra 7 bölgede 81 ilde kucaklaşmaya ve helalleşmeye devam edeceğiz. Bu kucaklaşma ve helalleşmeler seçim meydanlarındaki seçim mitinglerinin coşkusuyla bütünleşecek ve Türkiye’yi gerçekten geçmişteki bütün sıkıntıları, yoklukları, yoksullukları ve kim ne çektiyse geçmişte bütün ıstırapları geride bırakacağı yeni bir dönem başlayacak. Bu 20 yılın sonunda yoksunluktan ve yoksulluktan sıkıntı çeken Diyarbakır için de en önemli fırsat Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı olacak. Hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir seçmeni dışlamadan ve seçmenin oyuyla gelmiş hiçbir partiyi dışlamadan hep beraber omuz omuza geleceğe doğru yürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye için en doğrusunu hep birlikte yapacağız.” (ANKA)