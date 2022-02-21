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CHP'li Özel: Kavala hakkında bir delil kırıntısı bile yok, cezaevinde kaldığı her an, bizi demokrasiden uzaklaştırıyor

21 Şubat 2022 14:59

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Osman Kavala hakkında yeniden tutukluluğa devam kararı verilmesine ilişkin olarak, "Kavala hakkında bir delil kırıntısı bile yok, cezaevinde kaldığı her an, bizi demokrasiden uzaklaştırıyor" değerlendirmesini yaptı. 

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk eliyle bu kadar hukuksuzluk ancak Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ülkede olur. Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlanması gerekiyor. Kavala hakkında bir delil kırıntısı bile yok. Cezaevinde kaldığı her an, bizi demokrasiden uzaklaştırıyor." ifadesini kullandı. 

Osman KavalaCHPhukukdelilkırıntı
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