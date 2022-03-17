CHP'li Özel'den seçim yasası değerlendirmesi: İktidar kendi kazdığı kuyuya düşecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim yasası teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu. Barajın yüzde 7’ye düşürülmesinin önümüzdeki seçimlerde hem CHP’yi hem de ortağı olduğu Millet İttifakı’nı güçlü bir şekilde çıkaracağını ifade eden CHP’li Özel, “Bugün için yapılan hesaplar yarın birinci parti olan CHP’yi ve güçlü ittifak olan Millet İttifakı’nın işine gelecektir. Yine kazdıkları kuyuya düşecekler. Seçim sistemiyle oynayıp da fayda gören siyasi parti yoktur. Korkunun ecele faydası yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür, partisinin Manisa Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından basın mensuplarına yönelik düzenlenen sabah kahvaltına katılarak gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomik krizden, işsizliğe kadar gündemdeki konuları değerlendiren CHP'li Özel, TBMM'ye sunulan yeni seçim kanunu teklifi ile ilgili iktidara yüklendi.

“Yüzde 7'lik baraj siyaset mühendisliğidir”

Sözcü gazetesinden İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, Cumhur İttifakı tarafından TBMM'ye sunulan seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesine yönelik kanun teklifiyle ilgili açıklamada bulunan CHP'li Özel, vatandaşın derdinin geçim, AKP'nin derdinin ise seçim olduğunu ifade etti.

“Yüzde 7, seçim barajını küçük ortağın boyuna göre ayarlamaktır”

CHP'li Özel yaptığı açıklamada bu ifadelere yer verdi:

“Esnafın, memurun, işçinin derdi geçim. Ama AKP'nin derdi seçim. Onlar vatandaşın yaşadığı bu yoksulluğa karşı siyasetin iflas edenleri gibi seçim kanunu ile oynamaya başladılar. Seçim kanunuyla ilgili 3 iş yaptılar. Bir tanesi barajı yüzde 7'ye indirmek. Kenan Evren Türkiye'ye yüzde 10 baraj hediye etmişti, yani 12 Eylül darbesinin ürünüdür. AK Parti iktidara geldiğinde ‘20 yıllık ayıba son vereceğiz, baraj sıfır olacak' diyordu. 20 yıl boyunca bundan yararlanmaya devam ettiler. Bugün de yüzde 7'ye indiriyorlar.

CHP sıfırlansın diyordu, ittifak ortakları birlikte de yüzde 3 olması konusunda bir mutabakatımız var. Parti görüşümüz sıfır barajdır. Yüzde 7'ye indirmek küçük ortağın boyuna göre ayarlamaktır.

MHP'nin atlayabileceği kadar bir baraj olsun ama yeni kurulan partiler onların seçmenleri ‘bu partiler barajı aşamaz' diye onlara yönelmesin barajıdır. Yüzde 7'lik baraj siyaset mühendisliğidir, psikolojik ayarlamadır. MHP'nin gerçek oyunun yüzde 5,5 olduğunu ve seçimlerde AK Parti olmasa 7'yi dahi geçemeyeceğini buradan bir kez daha altını çize çize ifade ederiz.”

“HDP’nin seçime girmesine engel olma hazırlığındalar”

CHP'li Özel açıklamasının devamında, Cumhur İttifakı'nın yeni seçim kanunun AKP'nin ve MHP'nin tükenmişliğinin itirafı olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

“İkinci nokta da Mecliste grubu bulunan siyasi partiler otomatikman seçime girerler. AK Parti bunu kaldırmak suretiyle geçen seçimde İYİ Parti'nin seçime girmesiyle bunu hazmedememiş görünüyorlar.

HDP'nin kapatılmasını stratejik bir tarihte yapıp onların bir grup kurmak suretiyle seçime girmesine engel olma hazırlığındalar. Bu hazırlık aynı zamanda AK Parti açısından varoluşsal bir çelişkidir.

“Siyasi tükenmişliğin itirafı”

Buradan AK Parti'nin seçmenlerine hatırlatıyoruz, partinizin tenezzül ettiği bu şeye kendinden önceki 3'lü koalisyon tenezzül etseydi AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerine giremezdi. Çünkü AK Parti mecliste grubu olduğu için girebilmişti, daha kongresini tamamlamadan seçim gelmiş grup kurduğu için girmiştir.

Kendini siyasette var eden maddeyi kaldırmak siyasi tükenmişliğin, siyaseten özgüven eksikliğinin değil tamamen bir paniğin itirafıdır. AK Parti kendini var eden maddeyi kaldırarak yok olduğunu, tükendiğini itiraf etmektedir.”

“Kazdıkları kuyuya düşecekler”

CHP'li Özel, TBMM'ye sunulan yeni seçim kanunu ile ilgili son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Ayrıca oyların ittifaklar arasında dağıtılıp sonra ittifak içinde dağıtılmasını geçmiş seçimlerde AK Parti ve Hayati Yazıcı bu kanunu da geçen sefer savunan kişiydi. Ama o zamanki hesap şuydu, ittifakı MHP ile AK Parti kurar, ittifaktaki artık oylar birleşir fazla vekil çıkarırız, nasıl olsa başka ittifak ihtimali yok.

Ama onlar ikili ittifak yaparken 4'lü ittifak yapan Millet İttifakı artık oylardan daha fazla istifade etmiş, CHP artık oylarla fazla milletvekili çıkarmıştır. Yani kazdıkları kuyuya düşmüşlerdi.

Şimdi bugün ‘efendim bunlar kalabalık ittifaklarla artık oyları topluyorlar, bu sistemi kaldıralım, en yüksek oyu olan parti avantajlı durumda olsun' hesabındakiler yine kazdıkları çukura düşecekler.

Çünkü eğer AK Parti'deki ve Cumhur İttifakı’ndaki bu çözülme sürerse CHP ve Millet İttifakı’ndaki bu çıkış sadece 2 ay daha sürerse 2 ay sonra AK Parti kurulduğu tarihten sonra ilk kez ikinci parti durumuna düşecek.

1 yıl sonra uygulanacak seçim sisteminde CHP'nin oyu AK Parti'nin bugünkü oyunun üstünde olduğunda hesaplar terse dönecektir. Bugün için yapılan hesaplar yarın birinci parti olan CHP'yi ve güçlü ittifak olan Millet İttifakı’nın işine gelecektir.

Yine kazdıkları kuyuya düşecekler. Seçim sistemiyle oynayıp da fayda gören siyasi parti yoktur. Korkunun ecele faydası yoktur, seçmenin gözden, gönlünden çıkardığı partiyi sandık oyunlarıyla, seçim sistemi oyunlarıyla iktidarda tutamazsınız.

Milletin göndermeye karar verdiği partiyi hiçbir seçim oyunu iktidarda tutamaz, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.”

“Yeni ittifaklarını adı ‘enflasyon ittifakı'dır”

Tansu Çiller'in son günlerdeki açıklamaları ve siyaset kulislerindeki iddialarını da değerlendiren CHP'li Özel şöyle konuştu:

“Tansu Çiller'in yeniden ortaya çıkması, parti kuracağını söylemesi, Cumhur İttifakı'na destek vereceğini söylemesi boşuna değildir.

Girdiği her koalisyonu felakete sürükleyen Devlet Bahçeli, Türkiye'yi her alıp bıraktığında hiper enflasyonla tanıştıran Tansu Çiller ve bugünkü enflasyonun müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ittifaklarının adının ‘Enflasyon İttifakı' olması gerektiğinin altını çiziyoruz.

Tansu Çiller'den, Devlet Bahçeli'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan bu memlekete hayat pahalığından, yoksulluktan ve işsizlik dışında hiçbir şeyden pay düşmez.”