CHP'li Özel: İktidara geldiğimizde 81 ilde ve ilçelerde cumhuriyet yurtları açılacak; namus sözüdür

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bursa’da öğrencilerle buluştu. Özel, “Bir yıl içinde bütün Türkiye’de, öğrenci sayısı belli, bunun yüzdeleri var hiç böyle zor hesap değil, hiç şaşmaz, ne kadar öğrencinin yurt ihtiyacı var o ortada, bunun yüzde 10 fazlasıyla 81 ilde ve ilçelerde TOKİ tarafından bir yıl içinde Cumhuriyet Yurtları yapılacak. Bu bizim iktidarımızın 365. günü için gençlerimize verdiğimiz sözdür. Namus sözümüzdür” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bursa Görükle’de öğrencilerle buluştu. Buluşmada, Özel’e; CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşlik etti.

Özel, şunları söyledi:

"Gençlere akıl verecek, alacak durumdayız"

“Sizin kuşağınızdan biz bir şey öğretmek yerine öğrenmek durumundayız. Bizdeki ve bizden önceki kuşaklarda ne eksikse, aslında bu kuşaklarda o çok ciddi şekilde onarılmış durumda. Bunu toplumsal olarak nasıl başardık bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Örneğin, ötekinin hakkını savunmada, siz bizden çok iyisiniz. Kutuplaşmamada çok iyisiniz. Kendi gibi düşünmeyeni dinlemede bizden çok iyisiniz. Çevreye duyarlılıkta, hayvan haklarında falan fersah fersah iyisiniz. O yüzden akıl verecek değil akıl alacak, örnek olacak değil örnek alacak durumdayız, sizin kuşağınızı, sizin yaş grubunuzu."

"Sizin sorununuz biziz"

Tabi zaman ilerledikçe önemli sıkıntılar var, ortak sıkıntılarımız var, sizin sıkıntılarınız var. Sizin sorununuz biraz biziz. Çünkü size uygun, sizin yaşamanıza elverişli bir doğa, bir çevre, bir ekosistem ve bir ekonomi yaratabilmiş durumda değiliz. Son 20 yıllık yani neredeyse siz doğduğunuzdan beri başımızda olan iktidarı suçlamak lazım, ki çok yanlışları var. Ama diğer taraftan baktığınızda, onlardan iktidarı daha çabuk devralabilmek gerekiyordu. Orada da bizim çok eksiğimiz var. O yüzden de bizim size karşı yükümlülüklerimiz var, bir de beklentilerimiz var. İşte herkes diyor ki bu gençler oyları bize verirse çok iyi. Yani biz halledemediğimiz işi size hallettirmeye çalışıyoruz önümüzdeki seçimlerde. Bu tespiti yaparak ilerlemekte fayda var.

"AKP iktidara geldikten sonra yurt kapasitesi geriledi"

Türkiye’de AK Parti iktidarı geldiğinde 100 öğrencinin 9.8’ine yurt verebiliyormuşuz. Düşünün, 19 yıldır iktidar var. Her şeyi ne kadar artırmakla övünüyorlar. Şu anda 100 öğrencinin 8.1’ine yurt verebiliyoruz. Bu rakam Bursa için daha trajik. Bursa’da 2002’de Bursa’ya gelen her öğrencinin, her 100 öğrencinin 12.4, 12 buçuğuna yurt verebiliyormuşuz, hazırmış. Ama bu rakam şu anda yüzde 8.7’ye gerilemiş. Böyle olunca rakamlar, iktidarın bu alanda hiçbir şey yapmadığı, geriye götürdüğü ortada. Peki bu niye?

Mesela üniversite açmakla övünüyorlar, bence de övünülecek bir şey. Ama keşke bütün üniversiteler gerçekten o alanı tercih eden öğrencilere yeteri kadar öğretim görevlisi, kendi alanında işte yardımcı doçent, doçent, profesör, usta-çırak ilişkisinin kurulabileceği, doğrudan temasın etkili sürdürülebildiği alanlar, pratikler, laboratuvarlar falan bunların hepsi olabilse. Ama yine de üniversite açmak övünülecek bir şeyse o oranda yurt da açmanız lazım. İşte orada tam 7 kat bir fark var arada. Çok kötü ama tesadüfi değil ideolojik. Sebebi şu: Normal yurtlardan normal insanlar yetişiyor. Ama cemaatlerin yurtlarından istedikleri gibi insanlar yetişiyor. Bu Fetullah Gülen denilen cemaat yıllarca bu işi yaptı. Sonra o gitti, onların yurtlarına devlet el koydu. Ama o yurtları Kredi ve Yurtlar Kurumu’na devretmediler, hiçbirini, belki birkaçını etmişlerdir. Varsa istisna, bilmiyorum. Ama bütün gözlemimiz şudur: FETÖ’nün yurtları vardı, o yurtlara el koydular ve o yurtları TÜRGEV’e, TÜGVA’ya, Okçuluk Vakfı’na falana filana yani içinde aileden birilerinin olduğu yandaş vakıflara verdiler. O vakıflar bu yurtların bazılarını yurt olarak devam ettiriyor aynı maksat hasıl olsun diye, ama önemli bir kısmını da bambaşka amaçlarla kullanıyorlar. Hatta şehrin göbeğindeyse iş merkezi yapıyorlar, yıkıyorlar rant alanı yapıyorlar. O yüzden de Türkiye’nin toplam yurt stokunda 2018 yılından bu yana da gerileme var.

"İktidara geldiğimizde 81 ilde cumhuriyet yurtları açılacak"

“Cumhuriyet Halk Partisi şunu biliyor, aslında belediye olarak yurt yapamazsınız. Yaparsınız, işletemezsiniz. Ya adına konukevi deyip arkasından dolaşıp biraz idare edeceksiniz ya da vereceksiniz Kredi Yurtlar Kurumu işletecek, kanun öyle. Ama yine de şunu söylüyoruz, belediyeler mümkün olan her yolu deneyip yurt yapsın, çaba sarf ediyorlar. Ama yurt yapmak devletin işi, yurt yapmak TOKİ’nin işi. Ve iktidara geldiğimizden bir yıl içinde bütün ama bütün Türkiye’de, öğrenci sayısı belli, bunun yüzdeleri var hiç böyle zor hesap değil, hiç şaşmaz, ne kadar öğrencinin yurt ihtiyacı var o ortada, bunun yüzde 10 fazlasıyla 81 ilde ve ilçelerde TOKİ tarafından bir yıl içinde Cumhuriyet Yurtları yapılacak. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ayağı yere basan, kaynağı belli olan ve bitiş zamanı belli olan projesidir. Bu bizim, sizin şahsınızda, televizyonların yayını, kaydı altında iktidarımızın 365. günü için gençlerimize verdiğimiz sözdür. Namus sözümüzdür.”