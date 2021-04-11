CHP'li Özel: Emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması hukuksuzluk

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yayımladıkları bildiri nedeniyle gözaltına alınan emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılmasına tepki gösterdi. Özel, " Emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması hukuksuzluk. Bu ülkeyi nasıl sevdiklerini cezaevinde bizzat gördüğüm bu isimler bir an önce serbest bırakılmalı!" değerlendirmesini yaptı.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aralarında "Mavi Vatan"ın isim babası Cem Gürdeniz'in de olduğu ömrünü Deniz Kuvvetleri'ne ve bu ülkeye adamış emekli amirallerin gözaltı sürelerinin uzatılması hukuksuzluktur. Bu ülkeyi nasıl sevdiklerini cezaevinde bizzat gördüğüm bu isimler bir an önce serbest bırakılmalı!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Bildiri hakkında soruşturma başlatıldı, 10 emekli amiral gözaltına alındı.

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