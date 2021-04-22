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Ekonomi

CHP'li Özel'den "Thodex" paylaşımı: Maalesef önüne gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tokatlıyor

22 Nisan 2021 18:57

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor. Thodex hakkında soruşturma başlatılırken, MASAK da hesapların bloke edildiğini duyurdu.  CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Maalesef önüne gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tokatlıyor" yorumunu yaptı. 

Özel Twitter hesabından, "2 milyar dolarla ilgili devlet üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bir alanı düzenlemediyseniz, sizin bıraktığınız boşluğu bir üçkağıtçı dolduruyorsa, bu insanları sahipsiz bırakamazsınız. Maalesef önüne gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tokatlıyor." ifadesini kullandı. 

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