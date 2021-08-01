CHP'li Özel'den sarıklı amiral açıklaması: Dosyası Yüksek Askeri Şûra'dan önce sonuçlandırılmalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tarikat evinde, cübbe ve takkeli fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı ile ilgili disiplin işleminin Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı öncesinde mutlaka karara bağlanması gerektiğini belirtti. Özel, "Bu şahıs hakkında YAŞ öncesi karar verilmezse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın orduyu içeriden çürüten tarikat ve cemaat yapılanmalarına göz yummayı sürdürdükleri anlamına gelecektir” açıklamasını yaptı.

Özel, yazılı açıklama yaparak 25 Mart’ta bir tarikat evinde TSK üniformasının üzerine cübbe giydiği görüntüleri kamuoyuna yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı hakkındaki süreci endişeyle takip ettiklerini kaydetti. Özel, “Konunun aleniyet kazanmasının üzerinden 4 ay geçmiş olmasına karşın, Yüksek Disiplin Kurulu henüz bir adım atmamıştır. Yaklaşan Yüksek Askeri Şura öncesi, Yüksek Disiplin Kurulu’nun bu dosyayı bir an önce karara bağlaması ve Sarı hakkında işlem yapılması gerektiği çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

"Cezasız kalmasına en çok FETÖ sevinecektir"

Özel’in açıklaması şöyle:

“Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksek Askeri Şura öncesi karar vermez ve bu kişi o Şura’da görev süresini tamamladığı için emekliye ayrılırsa Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasının üzerine cübbe giyen bir personelin bu davranışı cezasız kalmış olacaktır. Yüksek Askeri Şura’nın başlamasından birkaç gün önce Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli Binbaşı Pınar Kara, basını bilgilendirme toplantısında adı geçen kişinin görevden alındığını, disiplin kurulu işlemlerinin sürdüğünü ifade etmiştir. Görevden alma işlemi yetersizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması üzerine cübbe ve sarığını geçiren bu şahsın cezasız kalmasına en çok da tarikatlar, dini yapılanmalar ve FETÖ gibi terör örgütleri sevinecektir.

Birkaç gün içinde yapılacak Yüksek Askeri Şura’ya katılacak olan Tayyip Erdoğan ve Hulusi Akar, şu an cezaevinde bulunan ve 15 Temmuz günü TBMM başta olmak üzere kamu kurumlarına ve vatandaşlarımızın üzerine bomba yağdıran veya bomba yağdırma emri veren FETÖ’cülerin terfi ve atamalarında imzası bulunan kişilerden sadece ikisidir. Bu şahıs hakkında YAŞ öncesi işlem yapılmaması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üzerindeki siyasi baskıyı doğrulayacağı gibi, Erdoğan ve Akar’ın 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi 15 Temmuz sonrasında da istikametlerini ve menzillerini değiştirmediği, orduyu içeriden çürüten tarikat ve cemaat yapılanmalarına göz yummayı sürdürdükleri anlamına gelecektir. Aldıkları terfi / atama kararlarıyla FETÖ’yü Türk Silahlı Kuvvetleri içinde güçlendirerek 15 Temmuz’a zemin hazırlayanlar maalesef aynı hatalarını sürdürmektedir. FETÖ’nün ordumuza kumpas kurduğu yıllarda, yargılamaları dahi beklemeden bu kumpasa alet olarak ülkenin yurtsever subayları, general ve amiralleri hakkında alelacele işlem tesis eden askeri ve sivil bürokrasinin bu olayda sessiz kalması, kamuoyunda büyük bir tepki doğurmaktadır. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymeyi hak etmeyen bu şahsın akıbeti başta Tayyip Erdoğan ve Hulusi Akar olmak üzere yürütme organı için turnusol niteliğindedir.” (ANKA)