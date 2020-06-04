CHP'li Özel'den 'sahte ve hileli anketlere' karşı uyaran Fahrettin Altun'a: Anketlerde buz gibi eriyen saray rejimi çareyi şirketleri karalamakta bulmuş!

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı ve 'kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirenlere' karşı uyarı yaptığı paylaşımını alıntılayan Özel, "Anketlerde buz gibi eriyen saray rejimi çareyi anketleri ve anket şirketlerini karalamakta bulmuş!" dedi.

Özel'in ifadeleri şöyle:

"Anketlerde buz gibi eriyen saray rejimi çareyi anketleri ve anket şirketlerini karalamakta bulmuş! AKP seçmeni bir buzdağından kütlelerin kopuşu gibi partiyi terk ediyor. Telaşları bundan! Anketler siyasetin işi atanmış Fahrettin sen nereden çıktın, yine rolünü büyütüyorsun :))"