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CHP'li Özel'den 'sahte ve hileli anketlere' karşı uyaran Fahrettin Altun'a: Anketlerde buz gibi eriyen saray rejimi çareyi şirketleri karalamakta bulmuş!

04 Haziran 2020 00:46

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un son günlerde iktidarın aleyhine olan anketlerin kamuoyuyla paylaşmasının ardından yaptığı açıklamaya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi. 

TIKLAYIN - İletişim Başkanı Altun, 'sahte ve hileli seçim anketlerine' karşı uyardı

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