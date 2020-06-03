İletişim Başkanı Altun, 'sahte ve hileli seçim anketlerine' karşı uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iktidarın aleyhine sonuçların da olduğu kamuoyuyla sıkça paylaşılan seçim anketlerinin ardından açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Fahrettin Altun, "kamuoyunun sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirildiğini" öne sürdü.

Altun anketlerin güvenilirliğiyle ilgili bir tablo paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız."