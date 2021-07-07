CHP’li Özel’den RTÜK’ten Halk TV’ye verilen cezaya tepki: Bugün de türküler yasaklandı!
07 Temmuz 2021 18:16
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, RTÜK'ün Halk TV'ye Cemo türküsü yüzünden ceza vermesine tepki gösterdi. Özel, "Bugün de türküler yasaklandı!" düşüncesini dile getirdi.
Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün de türküler yasaklandı! 12 Eylül cuntasının tevessül ettiği sansür ve yasaklar Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde hayatımızın her alanına yansıdı! Ama biliyoruz ki bazı cezalar, ödüldür! ifadesini kullandı.