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CHP'li Özel'den 'Meclis tarihinin en kısa basın toplantısı': Erdoğan'ın Genel Başkanımız hakkındaki iftira, hakaret ve küfürlerini kendisine iade ediyoruz

17 Şubat 2021 17:01

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gerçekleştirdiği kısa basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Terbiyesiz herif" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Özel, "Erdoğan'ın, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı tüm iftira, hakaret ve küfürleri kendisine aynen iade ediyoruz" dedi.

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