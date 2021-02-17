CHP'li Özel'den 'Meclis tarihinin en kısa basın toplantısı': Erdoğan'ın Genel Başkanımız hakkındaki iftira, hakaret ve küfürlerini kendisine iade ediyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özel, saat 16.30'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek kısa konuşma rekoru kırdı. Özel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "'Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır nasıl diyorsun ya?' Terbiyesiz herif. Sana İçişleri Bakanımı, Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin" diyen Erdoğan'a şu yanıtı verdi:

"Meclis tarihinin en kısa basın toplantısını yapmak üzere karşınızdayım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı tüm iftira, hakaret ve küfürleri kendisine aynen iade ediyoruz."