CHP’li Özel, “Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı’na adaylığı” tartışmalarını değerlendirdi: Kusura bakmayın size bedavadan verilecek mağduriyet edebiyatımız yok

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar hakkında konuştu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuya ilişkin olarak "Hukuken bir tartışma yok" açıklamasını hatırlatan Özel, “Bal gibi var. Ama hiç ağzınız sulanmasın, siyasi bir tartışma yok .Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın karşımıza çıkmasını ve aday olmasını, onu yenerek dünya siyaset tarihine örnek olacak bir başarıyı göstermek için gün sayıyoruz" dedi.

Özel, "Beyefendi sağlıklı olsun, beyefendi aday olsun en çok biz istiyoruz, seçimde çatır çatır yenip milletin yüzünü güldüreceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını birinci yüzyılını başlatanlar başlatacak" ifadesini kullandı. Özel, "Beceriksizce yazılmış bu metnin baş faili Şentop'tur. O yüzden makale yazacaksa beceriksizliğinin makalesini yazacak. Ama biz 'Efendim bu kötü yazılmış metin üzerinden aman aday olamaz' bu tartışma bilerek yaratılan bir siyasi mühendislik hesabından başka bir şey değildir. Seçimi kaybetmekte olan Recep Tayyip Erdoğan'a sanki güçlüymüş de rakipleri ondan korkuyormuş anayasanın kötü yazılmış maddesine sığınıyormuş izlenimi yaratmaya çalışanlara kusura bakmayın size bedavadan verilecek mağduriyet edebiyatımız yok" dedi.

“Hem Isparta’da yaşananları hem de elektrik özelleştirmesinin vatandaşa çıkardığı ağır ve acımasız faturayı Meclis gündemine getireceğiz”

“Vatandaşın canını yakan bu şirketlerin yakalarını bırakmayacağız. EPDK’ya çağrıda bulunuyoruz, normal tüketici mahkemelerine vurmak, hakem heyetinin onayı bilmemnesinin bilmemnesi değil mağduriyet ortada. Bu vatandaşların mağduriyeti için EPDK gerekli tazminat işlemini bir an önce karşılamalıdır. Vatandaşın bozulan aleti varsa onlar elbette tazmin edilecek bunun dışında uğranan bu dört günlük maddi manevi tazminatlar bu şirketlerden çatır çatır alınmalıdır” diyen Özel, “Meclis açıldığında tez elden CHP grup önerisi olarak hem Isparta’da yaşananları hem de elektrik özelleştirmesinin vatandaşa çıkardığı ağır ve acımasız faturayı Meclis gündemine getireceğiz. Hadi bakalım AKP ve MHP oylarıyla reddedin. Millet reddetmek için el kaldıranlara seçimde elinin tersi ile öyle bir demokrasi tokadı atacak ki İstanbul’da yaşadıklarından beterini yaşayacaklar. O İstanbul’a mitil atmaya giden MHP, iki günde tırıs tırıs dönmüştü buraya. Mehter marşıyla gittiler İzmir marşıyla geri döndüler. Sebep, vatandaş yüzlerine bakmadı. Bu yaşananlardan sonra da vatandaş bunların yüzüne bakmayacak” ifadelerini kullandı.

“MHP anketlerde 'Rabia'ya ulaştılar, yüzde 4!”

Özel sözlerinin devamında MHP’ye yüklendi. Özel, “MHP anketlerde 'Rabia'ya ulaştılar, yüzde 4. Vatandaşa bu edilenlere ses çıkarmamanın, tükenmiş bir iktidarı 2015’in 7 Haziran’ından beri suni teneffüsle hayatta tutmanın, vatandaşın ensesinde boza pişiren bir iktidarı ayakta tutmanın bedeli bu, anketlerde 'Rabia' oldu MHP” sözlerini kaydetti.

"Cemevleri ibadethanedir, camiye gitmeyen faturanın cemevine gitmesi ayrımcılıktır"

Öte yandan Özel, cemevlerine ticarethane tarifesinden kesilen faturalara tepki gösterdi; "Cemevlerine fahiş elektrik faturaları geliyor ve çok uzun süredir CHP'nin verdiği kanun teklifleri var. Cemevleri ibadethanedir. Camiye gitmeyen faturanın cemevine gitmesi ayrımcılıktır. Cem evlerinin ibadethane statüsünde olmasını, zorunlu harcamalarının aynı camilerde olduğu gibi devlet tarafından karşılanması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz" açıklamasını yaptı.

150 kilowattın 210'a çıkarılmasını da "bir iyileştirme değil, yapılan kötülükten bir nebze geriye adım" olarak değerlendiren Özel, "Şunu net görelim elektrik faturasına en az tüketen hane için yüzde 50 zam yaptınız siz. O evde emekli oturuyor emekli maaşına zam yüzde 27,5. O evde memur oturuyor, maaşına gelen zam yüzde 30. Yani aralık ayına kıyasla onun maaşına yüzde 30 zam geldi elektriğe yüzde 50 geldi. Bir karı koca hiç elektrik yakmayıp çok tasarruf etse yüzde 50 zam ama hanelerin çoğuna yüzde 125 zam geldi. Emekli en iyi ihtimalle yüzde 50 ama kuvvetli ihtimalle yüzde 127 zamlı fatura ödeyecek. Bunu görmemiz gerekiyor" dedi.

"Çıksın karşımıza, beyefendiyi yeneceğiz"

"Bir diğer konu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yazacağı makale ile ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir m? Beyefendi açıklama yapmış; 'Hukuki bir tartışma yok.' Bal gibi var. Ama hiç ağzınız sulanmasın, siyasi bir tartışma yok. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın karşımıza çıkmasını ve aday olmasını, onu yenerek dünya siyaset tarihine örnek olacak bir başarıyı göstermek için gün sayıyoruz" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizin yaptığınız kötü yazdığınız bütün uyarılara rağmen elinize yüzünüze bulaştırdığınız o Anayasa metnine bakarsam cumhurbaşkanı ikinci kez aday olamıyor, üçüncü kez olamıyor. Saydığında birinci dönemini yapıyordu değişiklikten sonra ikinci dönemini erken seçim olursa aday olur olmazsa aday olamaz. Öyle oluyor. Neden bunu böyle yaptınız? Aslında yeni rejim cumhurbaşkanı artı başbakan yetkileriyle bir yeni süper yetkili taraflı cumhurbaşkanı tarif ediyor. Onun adına başkan koyacaktınız çok canınız istiyordu, MHP başkanlığa karşıya karşıyız diye çok atıp tuttu diye adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi koydunuz. İsim benzerliği üzerinden anayasal tartışma var. Beceriksizce yazılmış bu metnin baş faili Şentop'tur. O yüzden makale yazacaksa beceriksizliğinin makalesini yazacak. Ama biz 'Efendim bu kötü yazılmış metin üzerinden aman aday olamaz' bu tartışma bilerek yaratılan bir siyasi mühendislik hesabından başka bir şey değildir. Seçimi kaybetmekte olan Recep Tayyip Erdoğan'a sanki güçlüymüş de rakipleri ondan korkuyormuş anayasanın kötü yazılmış maddesine sığınıyormuş izlenimi yaratmaya çalışanlara kusura bakmayın size bedavadan verilecek mağduriyet edebiyatımız yok. Çok beklersiniz, çıksın karşımıza beyefendiyi seçimde yeneceğiz. Beyefendi sağlıklı olsun, beyefendi aday olsun en çok biz istiyoruz, seçimde çatır çatır yenip milletin yüzünü güldüreceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını birinci yüzyılını başlatanlar başlatacak."

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Özgür Özel'den Tanju Özcan açıklaması

Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 vekil istifa ederse 30 milletvekiline ulaşacak boşalan vekillik sayısı, bu durumda da TBMM ara seçim yapma kararı alacak. 11 cesur yürek kim olabilir?” açıklamasını da değerlendirdi.

“Zaman zaman bir Sine-i Millet tartışması yürütülüyor. Bu konuda geçmişte Tanju Bey’in de ifadeleri vardı. Bu yaptığı açıklama şöyle bir yanlış anlaşılmayı doğurmasın. Anayasa, Meclis’te bulunan milletvekillerinin yüzde beşinin, yani 30 milletvekilinin boşalması durumunda, seçimlere bir yıl kalmamışken ara seçime gidileceğini söylüyor.

Ara seçime gidilmesi, boşalan milletvekilleri açısından… Yani bir partinin bütün milletvekilleri istifa etse de yapılacak seçim genel seçim değildir. Bu bir seçenek olarak önümüzde uzun süredir var. Böyle bir şey yaparak, bunu erken seçim yapmayan iktidarı bir şekilde kantara çıkarma ve kaybettiği halk desteğini bir erken seçim marifetiyle gözler önüne serme bir siyasi seçenek olarak durmaktadır. Bu bir genel seçim doğuran sonuç değil bir ara seçim doğuran sonuçtur."