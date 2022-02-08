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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan muhalefete erken seçim çağrısı: 11 vekil istifa etsin

"Erdoğan'ın, AK Parti'nin bunu bir erken genel seçime götürmeme şansı yok, tıpış tıpış gidecek"

08 Şubat 2022 12:41

T24 Haber Merkezi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TBMM'de 11 milletvekilinin istifası durumunda boş koltuk sayısının 30'a ulaşacağını, bu durumda ara seçim kararı alınmak zorunda kalınacağını belirterek muhalefete çağrı yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, erken seçim için 11 milletvekilinin istifa etmesi çağrısı yaptı.

Özcan, "Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki, milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır" dedi.

Özcan bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"11 tane cesur yürekli milletvekili lazım. 11 milletvekili istifa ederse 30 milletvekiline ulaşacak boşalan koltuk sayısı. TBMM bu durumda ara seçim yapma kararı alacak. Bu 11 cesur yürekli kim olabilir? Ankara 1. bölgeden bir arkadaşımız, İzmir'de iki bölge var, birer kişi, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırklareli, Balıkesir, Hatay'dan birer arkadaşımız...

Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse, 'artık yeter, Türk milletini bu esaretten kurtarmak lazım, insanlar aç, ülkenin sorunları benim koltuğumdan daha önemli, benim bekamdan daha önemli' diyen 11 cesur sürekli vekil çıkarsa, ara seçimde Türkiye seçmeninin yüzde 56'sı oy kullanacak. Bu yüzde 56, 30 milletvekili için sandık başına gidecek. Bu bir ara seçim olmaz, siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür. Sayın Erdoğan'ın, AK Parti'nin bunu bir erken genel seçime götürmeme şansı yok, tıpış tıpış gidecek."

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