CHP’li Özel’den Bahçeli’ye: Mevcut anayasaya göre yapılacak ilk seçimde gidiyorsunuz!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa açıklamalarını alıntılayarak, "Mevcut anayasaya göre yapılacak ilk seçimde gidiyorsunuz!" düşüncesini dile getirdi.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımızın uzattığı eli Anıtkabir’de bile havada bırakan, tüm siyasi muhataplarına hakaretler yağdıran, hepimizi terörist ilan eden biri bunu tek sebepten yazıyor. Mevcut anayasaya göre yapılacak ilk seçimde gidiyorlar!" ifadesini kullandı.

Özel'in alıntıladığı açıklamada Bahçeli, "Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir. Artık uzlaşmak yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir." demişti.