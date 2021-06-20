CHP’li Özel’den AKP’nin ‘MKE’ teklifine tepki: Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ihanettir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Makina ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) lağvedilerek, anonim şirkete dönüştürülmesi teklifine tepki gösterdi. Özel, “MKE’ye bağlı fabrikaların ikinci bir tank palet fabrikasına dönüştürülme çabasına karşıyız. İktidar partisi yüz yıllara dayanan bir kurumu yandaşlarına rant kapısı haline getirme niyetindedir. Bu teklif, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve savunma sanayimizin temelini oluşturan MKE’ye ihanettir” açıklamasını yaptı.

Özel, AKP milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını öngören kanun teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Teklifle, kurum personelinin özlük hakları noktasında ciddi geri gidişler yaşanacağını vurguladı.

Özel, “İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünde bulunan ve KİT Komisyonu aracılığıyla TBMM’nin denetimine tabi olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun lağvedilerek bir anonim şirketine dönüştürülmesi ve denetimden kaçırılmasını içeren bir teklif ile karşı karşıyayız” değerlendirmesini yaptı.

ANKA'da yer alan Özel’in açıklaması şöyle:

“Önceki yıllarda PTT’nin başına gelenler gibi şirketleştirilmesi öngörülen MKE’de; bu teklif ile PTT’de olduğu gibi partizan ve keyfi bir yönetimin önünün açılması hedefleniyor. En büyük müşterisi kamu olan ve kar eden bir kurumun KİT statüsünden çıkarılarak denetimden kaçırılmasını izah etmekte zorlanıyoruz.

Ankara’da, Çankırı’da, Kırıkkale’de önemli tesisleri bulunan kurumda 2020 yılı sonu itibariyle 5 bin 355 kişi çalışmaktadır. Kurumun şirketleşmesini öngören teklif, çalışanlarının özlük haklarına yönelik geriye giden hükümler içermektedir. Kurumun personel rejimi kökten dönüştürülmekte, memur ve sözleşmeli personel kadroları kaldırılarak, şirkette çalışanların tamamı İş Kanunu’na tabi işçi statüsüne alınmaktadır. Kamu güvenliğini ilgilendiren bir savunma sanayi şirketine yeni alınacak personel için kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacak olmasına da itiraz ediyoruz. Kurumun birçok kanun ve kanun hükmünde kararname hükümlerinde muaf tutularak ayrıcalıklı bir statüye kavuşturuluyor olmasını da sakıncalı buluyoruz.

"Teklif geri çekilmeli"

Kurumdaki mevcut personelin özlük haklarına ve durumuna ilişkin geçiş hükümleri maalesef personel aleyhine hükümler içermektedir. Kendisine sunulan iş akdini kabul etmeyen işçilerin, başka şehirlere de gönderilmesini mümkün kılan bu düzenleme personelin hukukunu korumamaktadır. Savunma sanayi gibi kritik bir alanda, kritik fabrikaların, Tank Palet Fabrikası gibi özel sektöre hatta Katar gibi ülkelere devredilmesine olanak sağlayacak bu düzenlemenin karşısındayız. MKE’ye bağlı fabrikaların ikinci bir tank palet fabrikasına dönüştürülme çabasına karşıyız. Fırtına, Panter, Yavuz, Boran obüsleri ile yapılışı yılan hikayesine dönen Altay Tankı’nın silah sistemleri gibi ağır silahların, 25 milimetrelik kara toplarının, 35 milimetrelik Korkut hava savunma sistemi toplarının üretildiği tesislerin akıbeti konusunda endişe duyduğumuz bu teklifin geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İktidar partisi yüz yıllara dayanan bir kurumu yandaşlarına rant kapısı haline getirme niyetindedir.

Bu teklif, alelacele yasama döneminin bitimine günler kala TBMM’ye getirilerek bir oldubittiyle yasalaştırılmak istenmektedir. Bu teklif, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve savunma sanayimizin temelini oluşturan MKE’ye ihanettir. Bu teklifte imzası olanlar ve bu teklife komisyon ve Genel Kurul aşamasında destek verecekler bu ihanete ortak olacaklardır.”

TIKLAYIN | Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu şirkete çevriliyor: Personel, işçi statüsüne geçirilecek, mevcut yönetimin görevi sona erecek