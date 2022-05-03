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CHP’li Özel’den AKP’li Turan’a ‘dangalaklar’ yanıtı:  İyice zıvanadan çıktılar

03 Mayıs 2022 08:06

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Bülent Turan'ın "2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak" açıklamasına ilişkin olarak, "Her anket sonucuyla, sokağa çıktıklarında vatandaştan yükselen her tepkiyle şaşkına döndüler. İyice zıvanadan çıktılar." dedi. 

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi rakiplerine oy verenlere dangalak demek, bir tükenmişlik bir acizlik göstergesidir. Bu seviyesizliğe gerekli cevabı sandıkta milletimiz verecek." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | AKP'li Turan: 2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak

 

CHPÖzgür ÖzelAKPBülent Turandangalaklar
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