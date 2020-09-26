CHP'li Özgür Özel: Sarayın operasyon aletine dönüştürdüğü medya gruplarından korkmuyoruz!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP’ye yönelik operasyona ilişkin açıklamaları nedeniyle kendisini hedef gösteren A Haber'e tepki gösterdi. "Hepsinin gözünün içine baka baka söylüyorum. Bir kelime eksik konuşmayacağız, bir santim eğilmeyeceğiz, bir adım geri gitmeyeceğiz" diyen Özel, "Biz bir santim eğilirsek siz Türkiye’ye diz çöktüreceksiniz. Buna izin vermiyoruz. Korkutmak için yaptığınız, sindirmek için yaptığınız her hadsizliğe karşı, size meydan okuyoruz. Cürmünüz kadar yer yakamazsınız. Sarayın muhalefeti sindirmek için psikolojik operasyon aletine dönüştürdüğü medya gruplarından korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP’li Özel, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. İstanbul Milletvekili Yunus Emre hazırladığı “Demokrasi Raporu”nu anlatırken Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin açıklamalarına değinen Özel, şunları söyledi:

"Kabul edilemez bulduğumuz hadsiz ifadeler kullanılabiliyor"

“ABD’nin iç siyasi çekişmelerinde Türkiye’nin bir siyasi hesaplaşmanın argümanı olarak kullanılıyor olmasından son derece rahatsızız. Türkiye’ye husumet duyan bir dil ve bilinçaltıyla söylenmiş bir sözdür. Uluslararası nezaket sınırları aşılmıştır. Türkiye ve ana muhalefet partisi olarak büyük üzüntü duyuyoruz ve ABD’ye rahatsızlığımızı iletiyoruz. Türkiye’nin dış politika yürütümü açısından da nasıl bir süreçtir ki, en önemli müttefikimiz olarak ifade edilen, Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi ilişkileri olarak tarif edilen bir noktada, hem Trump hem Biden tarafından Erdoğan’ı küçük düşürecek, kabul edilemez bulduğumuz hadsiz ifadeler kullanılabiliyor.”

"Türkiye, ABD’de iç siyaset malzemesidir ve şamar oğlanına dönmüştür"

"Bunların hepsi Türkiye’nin dış politika yürütümü açısından değerlendirilmesi gereken ve Türkiye kamuoyuna da Dışişleri Bakanı ve ülkeyi yöneten Tayyip Erdoğan tarafından hesabının verilmesi gereken durumlardır. Bu nasıl iyi ilişkilerdir ki Türkiye, ABD’de iç siyaset malzemesidir ve şamar oğlanına dönmüştür. Kabul etmek mümkün değildir. Geçen yıl 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul’da seçmenin açtığı yeni sayfayı kabul etmeyip, akıl almaz bahanelerle seçimin iptal edildiği dönemde de uyarılarda bulunmuştuk. İşte Pelosi’nin aklına seçimlerin sonuçlarının kabul edilmemesi ihtimali gündeme gelince Türkiye gelmektedir. ABD’ye, Türkiye Cumhuriyeti’nin ana muhalefet partisi olarak uluslararası nezaket sınırlarının aşılmasından duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyoruz.”

"Operasyonu eleştiren herkese saldırılıyor"

6 yıl sonra nasıl bir aydınlanmaysa, hangi yeni delillerle o dönemin MYK üyesi olmaları bahane edilerek, siyasetçilerin apar topar evlerinden toplanarak bir siyasi operasyona alet edildiğini ifade etmiştik. Yeni delilleri kamuoyunun bilmesinin hakkı olduğunu ifade etmiştik. AKP ve MHP’nin yetkilileri tarafından son derece saldırgan üslupla siyasete alet edilen bu operasyonu eleştiren herkese saldırılıyor.

"Her hadsizliğe karşı, size meydan okuyoruz"

İktidar partisine yakın medya grupları, akıl almaz bir biçimde fotomontaj resimlerle saldırıp, terörle partimizi ve şahsımı ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu küstahlığın, hadsizliğin, terbiyesizliğin hesabı kanun önünde sorulur. Yapılan işin gazetecilik olmadığı, utanç verici bir iş olduğu ortadadır. Bunun adı gazetecilik değil. Bunun hesabı sorulur. Hepsinin gözünün içine baka baka söylüyorum. Bir kelime eksik konuşmayacağız, bir santim eğilmeyeceğiz, bir adım geri gitmeyeceğiz. Biz bir santim eğilirsek siz Türkiye’ye diz çöktüreceksiniz. Buna izin vermiyoruz. Korkutmak için yaptığınız, sindirmek için yaptığınız her hadsizliğe karşı, size meydan okuyoruz. Cürmünüz kadar yer yakamazsınız. Sarayın muhalefeti sindirmek için psikolojik operasyon aletine dönüştürdüğü medya gruplarından korkmuyoruz.”

"Özgür basın susturulamaz"

(Halk TV ekranlarının karartılması) Az sayıda sözünü söyleyebilen, muhalefete yer veren televizyon kanallarına ve gazetelere karşı türlü sindirme operasyonları yapılıyor. Tele 1’den sonra Halk TV’nin ekranları da 5 gün süreyle kararacak. Gerekçe, Türk dış politikasına yönelik yapılmış eleştiriler. 2020 yılındayız, 26 Eylül günündeyiz. Yıllar önce yaşanan ağır faşizm dalgasının bir benzerini Türkiye’ye yaşattıranların, dış politika eleştirildi diye bir televizyon ekranını 5 gün karartacak noktaya geldiğini ifade ediyoruz. Halk TV susturulamaz, özgür basın susturulamaz. Bu tip baskılara ve sansürlere karşı özgür basınla dayanışma gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Ne olmuştu?

Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber, Özel'in HDP'ye yönelik operasyona ilişkin sözlerinin ardından “CHP’li Özgür Özel’den ‘Kobani olayları’ operasyonunda gözaltına alınan HDP’lilere destek” başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, "Resmen PKK'nın Sözcüsü Oldu" ifadeleri kullanıldı. Haberde kullanılan görselde ise Özgür Özel’in yüzü, elinde silah tutacak şekilde montajlandı.