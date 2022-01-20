CHP'li Özel: Damat bir kere daha kabineye dönebilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yakınlığına dikkat çekerek "ikinci damat dönemi" yaşandığını söyledi. Özel, "İhtimal o ki damat bir kere daha kabineye dönebilir" dedi.

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ekonomi yönetimini eleştirdi.

Albayrak'la ilgili de konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide ikince damat dönemi yaşandığını hepimiz biliyoruz. Yine kamu bankaları arka kapıdan milyarca doları satıyorlar. İkinci damat dönemi, birinci damat döneminin yarattığı tahribattan fazlasını yaratmaya aday bir dönem. Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde damadın dönemini övmeye başladı. O kadar iyiyse, neden istifa etti, istifasını kabul ettiniz, uygun gördünüz? O kadar iyiyse damat gidince neden birden bütün göstergeler iyiye döndü? Damadın kontrolünde Nebati konuşuyor, bunlar yaşanıyor ve ihtimal o ki damat bir kere daha kabineye dönebilir. Örneğin Sayın Nebati’nin bulunduğu bakanlık, ikiye bölünebilir. Bir etkin konuma damat tekrar gelebilir. Bu da Türkiye’nin olası yeni bir felaket senaryosudur. Bu konudaki riske de dikkat çekmek isteriz."