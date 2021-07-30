CHP'li Özel: Cumhurbaşkanlığı envanterinde 13 lüks uçak olacağına 10 adet yangın söndürme uçağımız olsaydı da ciğerlerimiz cayır cayır yanmasaydı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok" açıklamasını alıntılayarak, "Cumhurbaşkanlığıenvanterinde 13 lüks uçak olacağına 10 adet yangın söndürme uçağımız olsaydı da ciğerlerimiz cayır cayır yanmasaydı" düşüncesini dile getirdi.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı envanterinde 13 adet her boydan lüks uçak olacağına 10 adet yangın söndürme uçağımız olsaydı da ciğerlerimiz cayır cayır yanmasaydı. İtibardan tasarruf etmeyip yangın söndürme uçağından tasarruf eden zihniyete Saray Rejimi diyoruz. Yere batsın itibarınız!" ifadesini kullandı.