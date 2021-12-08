CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız" dedi.

CHP'li Özel bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmalara ilişkin de "Dikkatle izliyoruz ama tükenmiş iktidarın, suça batmış bakanının, daha ne kadar çirkinleşeceği konusunda haddi hududu tahmin etmekte zorlanıyoruz, takip edeceğiz" dedi.