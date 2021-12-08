CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız" dedi.
CHP'li Özel bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmalara ilişkin de "Dikkatle izliyoruz ama tükenmiş iktidarın, suça batmış bakanının, daha ne kadar çirkinleşeceği konusunda haddi hududu tahmin etmekte zorlanıyoruz, takip edeceğiz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını hatırlattı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel şu ifadeleri kullandı:
"Öyle Japon balığı gibi dolaşmasın"
"Cumhurbaşkanı ile helalleşmeyeceğiz, onunla hesaplaşacağız. Helalleşme üzerinden öyle Japon balığı gibi dolaşmasın"