CHP’li Özel: Covid-19 verileri halen gerçekten çok uzak

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 verilerinin ‘gerçekten çok uzak’ olduğunu söyledi.

CHP’li Özel, Twitter hesabından iki tablo paylaşarak bakanlığı eleştirdi.

Özel’in paylaşımında yer alan Sağlık Bakanlığı tablosunda bugün Covid-19 nedeniyle 174 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir diğer tabloda ise bugün İstanbul’da 231 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi yer aldı. Özel, tabloya ilişkin şunları yazdı: “Veriler 2 gün önceye göre gerçeğe daha yakın, ama halen gerçekten çok uzak…”

Bakanlığın açıkladığı ölüm sayıları, tartışmalara konu olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı günleri örnek göstererek, şehirde bulaşıcı hastalık nedeniyle ölen kişilerin sayısını vermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bulaşıcı hastalık nedeniyle ölümlere yalnızca Covid-19’un neden olmadığını, enfeksiyon bulgusu olan hastaların ölümlerin de bulaşıcı hastalık kısmına eklendiğini açıklamıştı.