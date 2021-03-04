CHP'li Özel: Bizim itirazımız Diyarbakır annelerini duyan bazılarının Cumartesi Anneleri'ni duymamasına, taleplerin siyasileştirilmesine

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan anneleri ziyaret ettiklerini söylerken, "Ayrılmamıza yakın iktidar yanlısı kameralar, mikrofonlar ajanslar koştu geldi. Dışarıdan bazı kişiler ‘buraya nasıl gelirsiniz’ dedi. Bizim itirazımız annelerin taleplerinin siyasileştirilmesine. Bizim itirazımız Diyarbakır annelerini duyan bazılarının Cumartesi Anneleri'ni duymamasına, Cumartesi Anneleri'ni duyan bazılarının Diyarbakır annelerini görmezden gelmesine. Oysa anne annedir, annenin talebi haklıdır ve meşrudur" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve Elazığ il Başkanı Yavuz Doğdu CHP Elazığ İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı yaptı.

Dün Diyarbakır'da eylem yapan annelere yaptıkları ziyareti anlatan Özel, “Dün Diyarbakır annelerinin yanındaydık. Yaşam hakkına dair bir mağduriyetin yanındaydık, onların arkasındaydık. Yıllarca meclise gelen, evlatları kaçırılmış ya da alıkonulmuş annelerin evladının nerede olduğuna bakmadan, polis mi, asker mi, terör örgütü tarafından mı alıkonulmuş diye bakmadan anne ne diyorsa biz anneyi dinledik. Dün de inanıyorduk ki orada bize açılacak kapı, yürekler vardır. Dün orada, sadece polis kamerasının olduğu bir ortamda ailelerden olmayan birkaç kişi bize ‘niye geldiniz’ falan dedi önce. ‘Anneler istemezse gideriz’ dedik. Anneler, hepsi birden, ‘hayır gelin’ dediler. Bir iki annenin belli konularda sitemleri oldu ama annelerin hepsi kendi evladının durumunu anlattı. Resmini gösterdi. Biz de onlara taleplerinin haklı olduğunu ve yardımcı olacağımızı söyledik. Bizim itirazımız annelerin taleplerinin siyasileştirilmesine. Bizim itirazımız Diyarbakır annelerini duyan bazılarının Cumartesi Anneleri'ni duymamasına, Cumartesi Anneleri'ni duyan bazılarının Diyarbakır annelerini görmezden gelmesine. Oysa anne annedir, annenin talebi haklıdır ve meşrudur” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin 45 dakika sürdüğünü, ziyaretin sonuna doğru kameraların geldiğini söyleyen Özel, “Ayrılmamıza yakın iktidar yanlısı kameralar, mikrofonlar ajanslar koştu geldi. Dışarıdan bazı kişiler ‘buraya nasıl gelirsiniz’ dedi. Annelerin hepsinin yaptığı, söyledikleri sözler gönlümüzde” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı eleştiren Özel, “Diyor ki tutukluluk süreleri uzun. Sen yapıyorsun, sen hedef gösteriyorsun diyoruz. Dün Tahir Elçi’nin altı yıl sonra katillerinin arandığı bir mahkemedeydik. Üstünün örtüldüğü ile ilgili ciddi şüpheler var ve isyan ediyor herkes. Peki Tahir Elçi niye öldü? O hedef gösteren, şeytanlaştıran, insan içine çıkasını zorlaştıran toplumsal linçi kim başlattı? O günlerde kim ne tweetler attı bir bakın. Öldükten sonra ‘Tahir Elçi bir barış elçisiydi’… Ölünce söylemek kolay, yüzüne terörist diyordunuz” diye konuştu. (ANKA)