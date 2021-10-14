CHP’li Özel: Bir kişinin inadı, Merkez Bankası'na yaptığı siyasi baskılar ülkemizi çok büyük bir ekonomik krizle baş başa bıraktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Merkez Bankası yönetiminde iki başkan yardımcısı ile bir PPK üyesinin görevden alınmasına ilişkin olarak, "Bir kişinin inadı, Merkez Bankası'na yaptığı siyasi baskılar ülkemizi çok büyük bir ekonomik krizle baş başa bıraktı" değerlendirmesini yaptı.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kişinin inadı, ekonomiyi bilmeden ekonomi yönetimine müdahalesi ve Merkez Bankası'na yaptığı siyasi baskılar ülkemizi çok büyük bir ekonomik krizle baş başa bıraktı. Aynı hataları yapıp farklı sonuçlar bekleyen bu yönetim değişmeden vatandaş rahat nefes alamayacak!" ifadesini kullandı.

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