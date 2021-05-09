CHP’li Özel, Bahçeli’nin ‘elleri arkada’ fotoğrafıyla MHP’li Ataman’a yanıt verdi: Yer Anıtkabir, tweet bu kadar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP’li İsmet Büyükataman’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anıtkabir'de ‘elleri arkada’ görüntülendiğini belirttiği fotoğrafıyla yanıt verdi.

Özel, Ataman'ın "Ülkücü Şehitler Anıtı' aziz şehitlerimizin anısına yapılmış bir anıttır. Burada herhangi bir şehit kabri bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet Han'a yaptığınız saygısızlığı Sayın Genel Başkanımız üzerinden aklayamazsınız. Anladın mı çok özel Özgür? Hadi başka kapıya." tweetini alıntılayarak, "İsmet Bey; böyle olsun istemezdim ama kendiniz arandınız... Yanınızdaki Devlet Bey. Yer Anıtkabir. Tweet bu kadar." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ellerini arkasında bağlı türbe ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlatılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Mayıs 2020’de Ankara Kızılcahamam'daki “Ülkücü Şehitler Anıtı” ziyaretindeki fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

TIKLAYIN | İmamoğlu'na 'elleri arkada' incelemesi | Bahçeli'nin 'elleri arkada şehitlik ziyareti' sosyal medyada