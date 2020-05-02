CHP’li Özel, ABD’ye maske yardımını böyle değerlendirdi: FETÖ’yü vermeyene şükran mektubu yazdık!

"55 ülkeye ve Amerikan halkı ile sağlıkçılarına gönderilen yardımları önemsiyoruz. Ancak bu yardımı yaparken, PYD'nin başındaki kişiye ‘General Mazlum' diye methiyeler düzen, Fetullah Gülen'i tüm çabalarımıza rağmen iade etmeyen, Cumhurbaşkanı'na yazdığı hakaret dolu mektupları yanıtsız kalan Trump'a, bir de minnet ve şükran dolu mektup yazmak, bir çaresizliğin neticesi olabilir. Bunu da not ettik."

"Sağlık, siyasi şova, algı operasyonuna alet edilmesin"

“Türkiye'deki insanların sağlığı bir siyasi şova, bir algı operasyonuna alet edilmemeli'' diyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka ülkelere yardım yapılarak, bizde kimsenin bu malzemelere ihtiyacı kalmadığı algısı yaratılıyor. Virüsle mücadelede canları pahasına çalışan sağlıkçılarımız, ellerindeki malzemelerin azaldığını ve idareli kullanmak durumunda kaldıklarını söylüyor. İktidar maalesef vatandaşına maske dağıtmayı bile beceremedi."

TIKLAYIN - Erdoğan, Trump'a mektup gönderdi, ilişkileri güçlendirme çağrısı yaptı