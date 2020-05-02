T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Özel, ABD’ye maske yardımını böyle değerlendirdi: FETÖ’yü vermeyene şükran mektubu yazdık!

02 Mayıs 2020 08:15

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’den gönderilen tıbbı malzeme yardımıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’a yazdığı mektubu eleştirdi. CHP’li Özel, “Fetullah Gülen'i tüm çabalarımıza rağmen iade etmeyen, Cumhurbaşkanı'na yazdığı hakaret dolu mektupları yanıtsız kalan Trump'a, bir de minnet ve şükran dolu mektup yazmak, bir çaresizliğin neticesi olabilir” dedi

Özgür Özel en son, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz” sözlerine, “Bu cümle Sivas katliamının azmettiricilerinin sloganı” diyerek gösterdiği tepki nedeniyle MHP kanadından sert bir şekilde eleştirilerek gündeme gelmişti.

TIKLAYIN - MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e: Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bili

Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın özellikle ABD ve bazı güçlü ülkelere yardım malzemeleri göndermesini eleştirdi. Özel, Koronavirüs salgını başladığından bu yana halkımızın maskeye ulaşamadığını hatırlattı. Ardından da tepkisini şöyle sürdürdü:

"55 ülkeye ve Amerikan halkı ile sağlıkçılarına gönderilen yardımları önemsiyoruz. Ancak bu yardımı yaparken, PYD'nin başındaki kişiye ‘General Mazlum' diye methiyeler düzen, Fetullah Gülen'i tüm çabalarımıza rağmen iade etmeyen, Cumhurbaşkanı'na yazdığı hakaret dolu mektupları yanıtsız kalan Trump'a, bir de minnet ve şükran dolu mektup yazmak, bir çaresizliğin neticesi olabilir. Bunu da not ettik."

"Sağlık, siyasi şova, algı operasyonuna alet edilmesin"

“Türkiye'deki insanların sağlığı bir siyasi şova, bir algı operasyonuna alet edilmemeli'' diyen Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka ülkelere yardım yapılarak, bizde kimsenin bu malzemelere ihtiyacı kalmadığı algısı yaratılıyor. Virüsle mücadelede canları pahasına çalışan sağlıkçılarımız, ellerindeki malzemelerin azaldığını ve idareli kullanmak durumunda kaldıklarını söylüyor. İktidar maalesef vatandaşına maske dağıtmayı bile beceremedi."

TIKLAYIN - Erdoğan, Trump'a mektup gönderdi, ilişkileri güçlendirme çağrısı yaptı

Kime yardım ettik?

Salgın sürecinde ABD dahil 55 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. İtalya ve İspanya'ya 450 bin maske ve sağlık ekipmanı yollandı. İngiltere'ye ise hem yardım malzemesi gönderildi hem de ücretini ödeyerek malzeme aldılar. Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Afganistan ve İran da yardım edilen ülkeler arasında yer alıyor.

TIKLAYIN - Türkiye'nin ikinci Koronavirüs yardım paketi ABD'ye ulaştı

ETİKETLER

Özgür ÖzelRecep Tayyip ErdoğanDonald TrumpFetullah GülenDevlet Bahçeli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24