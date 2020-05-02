Türkiye'nin ikinci Koronavirüs yardım paketi ABD'ye ulaştı

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ABD'ye maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağının başkent Vaşington yakınlarındaki Andrews hava üssüne iniş yaptığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'ye teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi" denildi.

Türkiye'nin Koronavirüs'ten en ağır şekilde etkilenen ülke olan ABD'ye gönderdiği ilk yardım malzemeleri salı günü iniş yapmıştı.

Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesi yer aldı.

Andrews Hava Üssü’ne inen uçağı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hava Pilot Tuğgeneral Matthew Isler ve Türkiye'nin Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş karşıladı.