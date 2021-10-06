CHP’li Özel: Sofrada yangın var, memlekette yangın var, Tayyip Bey gofret alarak saçını tarıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "19 yıldır Tayyip Bey'e çalışan prompter artık bize çalışıyor, biz yazdıramazdık cümleleri." düşüncesini dile getirdi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Özel, "Sen diyorsun diye kindar olmazlar. Gençlere konuşurken muazzam cümleler kuruyor. 19 yıldır Tayyip Bey'e çalışan prompter, artık bize çalışıyor. Biz yazdıramazdık cümleleri. Özetle Tayyip Bey, üniversitelere bütçeyi bulun daha iyi hizmet verin diyor." ifadesini kullandı.

Özel şunları kaydetti:

"1863'ten beri geleneği olan Boğaziçi'ne zorla Melih Bulu'yu dayadınız. 6 ay kaybetti. Yine öğrencilerin ve akademisyenlerin olmaz dediği rektör yardımcısını atadınız. Asgari ücrete kıyasla yüzde 25 olan burs yüzde 23'e düşmüş. Eskiyle bugünü karşılaştırırken çeyrek altın hesabı yaparlardı. 650 lira verdiğin burs çeyrek altın hesabıyla 1367 lira olacaktı.

"Yurtsuzum' diyen öğrenciye teröristsin diyemezsin"

Yurt kapasitesi tartışması var. AK Parti geldiğinde üniversite kazanan öğrenciden 9.7'sine yurt sağlayabiliyorduk. Şimdi 8.3'ünün yurdu var. Hesap bu kadar basit. Üniversite öğrencilerinin yüzde 15'i İstanbul'da. Yurdun 3.5'i İstanbul'da.

'Yurtsuzum' diyen öğrenciye teröristsin diyemezsin. Tayyip Bey, pazar günü Tarım Kredi Kooperatifi'nin Üsküdar'daki marketine giderek alışveriş yaptı. Gitti iki alışveriş arabası doldurdu, dedi ki fiyatlar uygun dedi. Kendisinden asgari ücretten kirayı, elektriği, suyu düşmesini, 1002 lira ile sepeti doldurmasını istiyorum. Millete havale ediyorum. Bölücü barbunya, alçak nohut birliğimize beraberliğimize kast ediyor demiştik. Sorumlunun sivri biber olduğunu millet bilsin demiştik. Bahçeli tavsiyemizi tuttu. "Bölücü kebapçıların işsizlikte payı var." dedi. Mizah diye çağrı yapmıştı, ben bazı çağrıları yaparken dikkate alınacağını düşünüp susacağım."