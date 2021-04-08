CHP'li Özcan Purçu: Romanlar eskiden benden iş isterlerdi, şimdi gıda yardımı istiyorlar

TBMM'deki iki Roman milletvekilinden biri olan CHP'li Özcan Purçu , "Eskiden Roman çadırlarına gittiğim zaman benden iş isterlerdi, şimdi ise gıda yardımı istiyorlar. Pandemi nedeniyle Romanlar gıdaya dahi ulaşamıyor" dedi.

Türkiye'de 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk olarak Romanlar Günü ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meclis'teki iki Roman milletvekilinden biri olan CHP'li Özcan Purçu, şu ifadeleri kullandı:

"Romanlar olarak düne göre iyiyiz, en azından sorunlarımızı dillendirebiliyoruz, farkındalık yaratıyoruz. Bu konuyla ilgili çalışan hem hükümet kanadından hem muhalefet kanadından iki milletvekili var.

"Bana 'Kırmızı plakayla ilk nereye gideceksin?' dediklerinde ben 'Doğduğum yerlere gideceğim, çadırlara gideceğim' demiştim. Oradaki çocuklar görsünler bir Roman çocuğu da okuyup çalışıp kırmızı plakaya binebiliyor desinler diye ilk Urla'ya gitmiştim. Romanlardan artık gıda talebi çok geliyor. Pandemiyle birlikte gıdaya erişemez olduk.

"Eskiden iş isteyen vatandaşlarımız, bizden gıda istemeye başladılar çünkü iş isteseler de 'Yerine gelmiyor, en azından gıda göndersinler' diyorlar."