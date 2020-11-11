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CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın Nedim Şener'e açtığı 'hakaret' davasının ilk duruşması görüldü

CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararının ardından Şener, Özcan'a 'şerefsiz CHP'li' demişti

11 Kasım 2020 14:05

T24 Haber Merkezi

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın, Hürriyet yazarı Nedim Şener'e açtığı davanın ilk duruşması görüldü.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP'nin CNN Türk'ü boykot etme kararının ardından geçen şubat ayında sosyal medya üzerinden CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ı hedef almıştı.

CHP'li Özcan'ın, "kişilik haklarına basın yoluyla aleni  iftira ve hakaret" gerekçesiyle Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener hakkında açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davasının ilk duruşması bugün Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan ve avukatı Mustafa Kemal Çiçek ile Nedim Şener'in avukatı hazır bulundu.

Dosya içeriğinin okunmasının ardından dava karar için mart ayına ertelendi. 

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