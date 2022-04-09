CHP'li Onursal Adıgüzel: AKP tablette de hedefi tutturamadı; hedeflenen tabletlerin yalnızca yüzde 20’si dağıtılabildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "AKP birçok hedefte olduğu gibi tablette de hedefi tutturamadı. Hedeflenen tabletlerin yalnızca yüzde 20’si dağıtılabildi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2015 yılındaki “2016’dan itibaren 4 yıl süreyle 10,6 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize teslim edeceğiz” açıklamasını anımsattı.

Adıgüzel, “AKP birçok hedefte olduğu gibi tablette de hedefi tutturamadı. Aradan geçen 7 yılda dağıtılan tablet sayısı 2 milyon 125 bin olarak gerçekleşti. Yani hedeflenen tabletlerin yalnızca yüzde 20’si dağıtılabildi. AKP ‘Beşli Çete’yi ihya etmekten öğrencileri unuttu” değerlendirmesini yaptı.

Adıgüzel’in açıklaması şöyle:

"İlk etapta dağıtılacağı iddia edilen 2 milyon 700 bin klavyeli bilgisayar da unutuldu"

“Milli Eğitim Bakanı, şubat ayında soru önergemize verdiği cevapta pandemi sürecinin başlangıcından bugüne kadar dağıtımı yapılan tablet bilgisayar seti sayısının 687.688 olduğunu, bu tabletlerin 665.157 adedinin 25 GB’a kadar kotalı 4.5G GSM internet paketi ile birlikte dağıtıldığı bilgisini vermişti.

Buna göre 1 milyon 437 bin 800’ü pandemi öncesi, 687 bin 688’i pandemi döneminde olmak üzere, bugüne kadar öğrencilere toplam 2 milyon 125 bin 488 tablet dağıtıldı. Vaat edildiği gibi 10 milyon 600 bin tablet dağıtılamadığı gibi, dağıtılan tabletlerin yüzde 32’si de pandemi döneminde dağıtıldı.

Zaten hatırlanacağı üzere, MEB pandemi öncesinde 2018 yılında aldığı kararla Fatih Projesi kapsamında tablet dağıtımının yanlış olduğuna karar vermiş, dönemin Bakanı İsmet Yılmaz öğrencilere tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtılacağını açıklamıştı. Ancak bu süreçte öğrencilere klavyeli bilgisayar dağıtımı da gerçekleşmedi. İlk etapta dağıtılacağı iddia edilen 2 milyon 700 bin klavyeli bilgisayar da bu süreçte unutuldu.

Yine geçtiğimiz eylül ayında CİMER başvurumuza gelen yanıtta pandemi döneminde dağıtılan tablet sayısı 665 bin 234 olarak açıklanmıştı. Buna göre, Eylül – Şubat ayını kapsayan 6 aylık dönemde yalnızca 22 bin 454 tablet dağıtılmış."

"Pandemi bitti, tablet ihtiyacı bitmedi"

"Tablet dağıtımının yavaşlaması bize, aslında AKP’nin şunu anlamadığını gösteriyor. Uzaktan eğitim bitse bile, öğrencilerin internet ve tablet, bilgisayar ihtiyacı bitmedi. Örneğin; TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de 2021 yılında hanelerdeki masaüstü bilgisayar sahiplik oranı yüzde 16,8 olarak gerçekleşirken, taşınabilir bilgisayar oranı yüzde 38,3’te kalmıştır. Hanelerdeki tablet bilgisayar sahiplik oranı ise yüzde 26,3’tür.

Yine TÜİK’in Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, sadece kendi kullanımında bilgisayarı (masaüstü/dizüstü/tablet) olan 6 – 15 yaş arası çocukların oranı yüzde 46,3’tür. Yani Türkiye’de her 2 çocuktan birinin kendine ait bir bilgisayarı ya da tableti yok.

Pandemi bitti, bilgisayar, tablet, internet ihtiyacı kalmadı diye düşünen iktidarın şunu anlaması lazım. Dünya önümüzdeki süreçte gıda, iklim gibi yeni krizlere gebeyken, bizim çocuklarımızı bir an önce dijital yetkinliklerle donatmamız, tüm çocukları internete ve bilgisayara kavuşturmamız lazım."

"İnternetsiz öğrenci kalmayacak"

"Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak en önemli önceliklerimizden biri başta öğrenciler olmak üzere gençlerin internete ve bilgisayara, tablete erişimi önündeki engelleri kaldırmak olacak. Dijital dönüşüm çağında hiçbir öğrenciyi internetsiz, bilgisayarsız, tabletsiz bırakmayacağız. İşgücü talebinin biçim değiştirip dönüştüğü, bilgiye erişim mecralarının farklılaşıp çeşitlendiği bir dönemde, gençleri bu çağın ihtiyaç ve gereklerine göre yetiştirmek devletin en temel önceliklerinden biri olmalıdır." (ANKA)