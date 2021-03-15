CHP'li Ömer Fethi Gürer'den sosyologlar için kanun teklifi

Sosyoloji bölümlerinden her yıl 9 bin öğrenci mezun oluyor ama 5 yıldır sosyolog ataması yapılmadığını bildiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversitelerin sosyoloji bölümlerinin yılda 9 bine yakın mezun vermesine karşın, 2015 yılından bu yana kamu kurumlarına sosyolog atanmamasıyla oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla bir kanun teklifi hazırladı. Gürer, Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesindeki “tabip veya uzman tabiplerin” ibaresinin yanına “sosyologlar” ibaresinin de eklenmesini önerdi.

Gürer, “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında” hazırladığı Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. Gürer, sosyolojinin önemine değindiği Kanun Teklifinde sosyologların da gelişen dünya düzeninde çok önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekti.

Gürer, “2020 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumlan Sınavında (YKS) açılan kontenjan sayısı 8.101 iken bölüme yerleşen öğrenci sayısı ise 7.752 kişidir. Sosyoloji bölümleri için kontenjan sayısı Vakıf üniversitelerinde 864, Devlet üniversitelerinde 5.596, açık öğretim fakültelerinde İse 1.641 olarak belirlenmiştir” dedi.

"Sembolik atamalar"

Açılan kontenjan sayılarına ve bölüm mezunlarının istihdam oranlarına bakıldığında arada ciddi farklar oluştuğunu belirten Gürer, sembolik atamalar yapıldığını vurguladı. Gürer, şunları söyledi:

"Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edildiği her kurumda sosyologların istihdamı, verimlilik artışı ve problemlerin çözümü açısından oldukça önemlidir. Yönetmelikte unvan tanımlarının yer almaması sözleşmeli pozisyonunda çalıştırılmak üzere kadro tahsis edilen alımlarda sosyologların yer alamamasına neden olmaktadır. Bazı projelerde sözleşmeli olarak sosyolog istihdamı sağlanmasına karşın bağımsız bir unvan olarak cetvelde yer almamaktadır. Bu sebeple yönetmelik revize edilerek sosyolog unvanının ilgili yönetmeliğe eklenmesi sosyologların istihdam konusunda yaşadıkları sorunun bir nebze olsun azaltacaktır.”