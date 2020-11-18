CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyaymış

CHP Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdidine ilişkin açıklamada bulundu. Salıcı, "Bahçeli'nin tweetlerinden sonra ona oy veren samimi seçmenleri ayırarak söylüyorum; Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyaymış" dedi.

Halk TV'de Şirin Payzın ile "Sözüm Var" adlı programına konuk olan Salıcı ve Kaftancıoğlu, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin tutumunu değerlendirdi. Kaftancıoğlu, "Bahçeli acaba siyaseten o kadar mı sıkıştı ki mafya bozuntusundan medet umar hale geldi" derken; Salıcı, "Bu tehditleri ortaya atan kişi mafya bozuntusu. İktidarın büyük ortağı sessiz, küçük ortağı da sahipleniyor. Cumhurbaşkanı ile ilgili bir tweet atılsaydı gözaltına alınırdı. Yüzlerce örneğini gördük. Bahçeli'nin tweetlerinden sonra ona oy veren samimi seçmenleri ayırarak söylüyorum; Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyaymış" şeklinde konuştu.

Geçen haftalarda Alaattin Çakıcı'yla fotoğrafları ortaya çıkan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a dair de 'partinin üzerine düşeni yaptığını' söyleyen Salıcı, "Ne yapıldığı konusunda detay vermeyeceğim" ifadesini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mafya bozuntusunun yazamadığı cümlelerle ilgili bir şey söylemek istemem. Bahçeli'nin açıklaması bence üzerinde durulması gereken bir konu. Bahçeli acaba siyaseten o kadar mı sıkıştı ki mafya bozuntusundan medet umar hale geldi.

"Kendisini ülkücü olarak tarif eden insanların üzüldüğünü düşünüyorum bu açıklamalar karşısında. O insanların emeğine mücadelesine büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum.

Hükümetin demokrasi, açılım dediği bir süreçte bu açıklamalar karşısında sessiz kalınmasını bağdaştırabildiniz mi?

"İktidar söylem üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor. Yargıya olan güven yerlerde hukuk reformu yapacaklarını söylüyorlar. Yapmayacaklarını biliyoruz. "Mış" gibi olarak söyleseler bile mafya bozuntusunun sözlerine niye bir şey diyemiyorlar. Çünkü korkuyorlar."

Oğuz Kaan Salıcı'nın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Biz mafya bozuntusunu muhatap almayız. Biz Cumhur İttifakı'nı göreve çağırdık. İçişleri Bakanı'ndan tık yok, AKP'den ses yok. Zımni olarak kabul anlamına geliyor. Bahçeli de açıkça sahipleniyor. Bu tehditleri ortaya atan kişi mafya bozuntusu. İktidarın büyük ortağı sessiz, küçük ortağı da sahipleniyor. Cumhurbaşkanı ile ilgili bir tweet atılsaydı gözaltına alınırdı. Yüzlerce örneğini gördük.

Bahçeli'nin tweetlerinden sonra ona oy veren samimi seçmenleri ayırarak söylüyorum; Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyaymış.

"Medyası haberi bile veremiyor, böyle bir ortamda Cumhurbaşkanının Kılıçdaroğlu'nu araması beklenmiyor.

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesi bitti. Ne özgürlükler ne demokratikleşme ne ekonomi ile ilgili bir hikayesi kaldı. Yönetemiyor, savruluyor, yeni ortaklar aldılar. Yeni ortakların siyasi karşılığı bu yapılan işler. Biz soğukkanlı duruyoruz. Hukuk reformu açıklamalarını Bahçeli yaptığı açıklamayla çöpe attı.

"Adalet ve Kalkınma Partisi tahmin ettiğinizden daha fazla MHP'nin desteğine ihtiyaç duyar hale geldi. İktidarın açık ve gizli ortakları var. Bu şahıs iktidarın ortağı gibi davranıyor. ABD seçimlerinden, damadın istifasından, Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından dünyada rüzgar değişti deniyor.

"Edirne Belediye Başkanı ile ilgili gereken yapıldı. Ne yapıldığı konusunda detay vermeyeceğim. Parti üzerine düşeni yaptı."