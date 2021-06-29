CHP'li Odunpazarı Belediyesi'nin yoksullara yardım etme talebi Eskişehir Valiliği tarafından reddedildi

CHP’li Odunpazarı Belediyesi’nin yoksullara yardım yapabilmek için talep ettiği bağış hesabı Eskişehir Valiliği tarafından “Yardımları sadece Vefa grupları yapabilir” denilerek reddedildi.

CHP’li Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi yurttaşlara yardım için mayıs ayının başında, “2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu” gereğince idare adına bağış hesabı açılması için Eskişehir Valiliği’ne başvurdu. Başvuruyu reddeden Valilik, 1 Haziran’da Odunpazarı Belediyesi’ne gönderdiği yazıda İçişleri Bakanlığı’nın pandemi tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerini gerekçe gösterdi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Odunpazarı Belediyesi’ne valilik tarafından gönderilen yazıda, “İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci ‘Vefa Koordinasyon Grubu’ tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, SKT tarafından yardım talebi gerçekleştirilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

"Herkes yardım yapabilir ama CHP’li belediyeler yapamaz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yardım toplama talebine Eskişehir Valiliği’nin red kararını ve bu kararına gerekçe gösterdiği İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerinin iptali için Eskişehir İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Bağış toplama hakkının belediyelere kanunla verilmiş bir hak olduğunu dile getiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Herkes yardım yapabilir ama CHP’li belediyeler yapamaz deniyor. Bu akıl almaz kararın iptali için mahkemeye başvurduk. Alınacak kararın tüm Türkiye’de halkçı belediyelerin fakire fukaraya yardımının önünü açacağına inanıyorum.”

"İktidarın tek derdi CHP’li belediyeleri çalıştırmamak"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de belediyelerinin yardım amaçlı bağış hesaplarına getirilen yasaklamaya tepki gösterdi. Çakırözer, “Bir yanda ekonomik buhran, bir yanda pandemi belası nedeniyle vatandaşlarımız büyük ekonomik sıkıntılar, yoksulluk içine düştü” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu iktidarın tek derdi ise CHP’li belediyeleri çalıştırmamak. Önce belediyelerimizin aşevi hesaplarını resmen gasp ettiler. Şimdi de kanuni hakkını kullanmak isteyen belediyelerimize her türlü yardım amaçlı bağış hesabı açamazsın diyorlar. Bir yanda, ‘Açları da siz doyuruverin’ diyen siz değil misiniz? O zaman bırakın Belediyelerimiz hayırsever yurttaşlarımız ile birlikte ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yanında olsun.”