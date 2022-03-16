CHP'li Nazlıaka: AKP üç 'Y'yi yok edeceğim' dedi, dördüncü 'Y'yi ekledi, yüzsüzlük

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, AKP'yi eleştirdi. Nazlıaka, "AKP üç 'Y'yi yok edeceğim dedi, 'yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar'. Hiçbirini yok edemedi ve dördüncü 'Y'yi ekledi, yüzsüzlük" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kırıkkale'de CHP'ye katılan kadınlara parti rozetlerini taktı. Programa CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık ve çok sayıda partili katıldı.

"Kadınlar olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde ayrımcılığa uğruyorsak, ki uğruyoruz, o takdirde bu mücadeleyi kadın, erkek bir arada vermek zorundayız" diyen Nazlıaka, "Bizler Cumhuriyeti kadın, erkek bir arada kurduk. Bizler CHP’li kadınlar olarak daima Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlanması için çalışacağız" şeklinde konuştu.

İktidara gelmeye hazır olduklarını belirten Nazlıaka, şunları söyledi:

"Yeni kuracağımız kurumlardan birisi Aile Destekleri Sigortası Kurumu olacak"

"Biz son derece iktidara gelmeye hazırız. AKP’nin üç 'Y'sine karşı bizim üç 'K'miz var. AKP üç 'Y'yi yok edeceğim dedi, 'Yoksulluk, Yolsuzluk, Yasaklar' hiçbirini yok edemedi ve dördüncü 'Y'yi ekledi, 'Yüzsüzlük'. Ama biz diyoruz ki onlara karşı biz üç 'K'yi iktidara geldiğimiz de ülkemizi yeniden kalkındıracağız. Yeni kadrolarımız olacak, yeni kurumlarımız olacak, yeni kurallarımız olacak. Yeni kuracağımız kurumlardan birisi de Aile Destekleri Sigortası Kurumu olacak."

"İstanbul Sözleşmesi kadınların can simididir"

İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar uygulamaya koyacaklarını dile getiren Aylin Nazlıaka, "İşte biz buradan bir kez daha Genel Başkanımızın kadınlara sözü olan İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içerisinde uygulamaya geçeceğinin müjdesini vermek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi kadınların can simididir" dedi ve şöyle devam etti:

"2011 yılında imzalandığında ben milletvekiliydim. 2012 yılında iç hukukumuza uyarlanan 6284 gene Meclis'ten geçtiğinde milletvekiliydim. 2014 yılında Genel Kurul'da onaylanınca da milletvekiliydim. O günlerde şu gözler AKP’nin ve MHP’nin elleri patlayıncaya kadar yasanın onaylanmasını alkışlandığını şahitlik ettim. Peki ne oldu da o gün İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında duranlar bugün sözleşmeyi bir gecede iptal etmeye kalktı. Hiç merak etmeyin biz Danıştay'a başvurduk. Şimdi Danıştay raporları gelmeye başladı. Bunun hukuksuz olduğunu onaylayan nitelikte kararlar. Ama her koşulda şunu en iyi biliyoruz ki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidara geleceğiz ve eşit, adil, özgür bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız." (ANKA)