CHP'li Mustafa Adıgüzel'in iddiası: Dün itibariyle Koronavirüs nedeniyle İstanbul’da 164, Ankara’da 38 ve İzmir’de 50 kişi hayatını kaybetti

CHP Ankara Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tele1'de katıldığı "Gün Ortası" programında dün itibariyle Koronavirüs nedeniyle İstanbul’da 164, Ankara’da 38 ve İzmir’de 50 vefat sayısının olduğunu ileri sürdü.

“Üç ilimizin dünkü cenaze sayısı 252. Bakan 103 dedi. Biz üç ilimizden bahsediyoruz, bakan tüm ülkeden bahsediyor” diyen Adıgüzel, “Bu üç ilimizden 25 milyon insan yalıyor. Bunu 83 milyona projeksiyon yaparsak ülke genelinde 836 cenaze eder. Bunların hepsi Sağlık Bakanı’nın doktorları tarafından Covid-19’un pozitif olduğunu ve bu şekilde öldüğü raporlanan insanlarımız. Başhekimler tarafından onaylanmış raporlardan bahsediyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisi de hekim olan Adıgüzel ayrıca, Türkiye genelinde mart ayından bugüne kadar testi pozitif olup yaşamını yitirenlerin sayısının 60 bini bulduğunu da söyledi.

Mustafa Adıgüzel, vaka sayısıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. İstatistiklere göre, Türkiye'de test yapılan kişilerin yüzde 15'inde virüsün tespit edildiğini belirten Adıgüzel, resmi test sayısına göre yapılan hesaplamada şu ana kadar Türkiye'de 2 buçuk milyon kişinin Koronavirüs hastalığını geçirdiğinin anlaşıldığını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı'nın dün yayınladığı verilerde, son 24 saatte Türkiye'de 103 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği gösteriliyordu.

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