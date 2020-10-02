CHP'li Mustafa Adıgüzel'den Bakan Koca’ya: Cesaretin varsa il il sayıları açıklasana!

CHP Ordu milletvekili ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Bizim verdiğimiz ‘hasta’ sayısı" dedi. Koca, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı, zaten 29 Temmuz'dan itibaren günlük hasta sayısı olarak verdik. Verdiğimiz bilgi bu” açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Adıgüzel, “Sonunda itiraf geldi. 7 aydır söylediğim doğrulandı. Bakan ‘her pozitif vaka hasta değildir’ ifadesi ile tabelaya sadece belirti gösterenlerin yazıldığını açıkça söyledi. Peki, o halde vaka sayısı kaç? Vefat sayılarından skor yapmaya çalışmıyoruz. Ölüme terk ettiğiniz insanlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Neymiş belediye vefat kayıtları ile TÜİK kayıtları ayrı ayrıymış. Cesaretin varsa il il sayıları açıklasana! Hele ki sağlık emekçileri hakkında konuşacak en son kişi sensin. Sen önce git sağlık personelinin döner sermaye tablosundaki yaptığın saçmalığın, sağlıkçıların şehit, Covid-19’un meslek hastalığı sayılmamasının hesabını ver” dedi.