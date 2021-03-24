CHP'li Murat Emir: Salondaki 1500 delegenin testi AKP Genel Merkezi'nde, üstelik kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir,, AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde, salondaki 1500 delegenin testinin AKP Genel Merkezi'nde kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldığını söyledi. Emir, "Vatandaş test için 250 TL öderken, AKP delegelerinin test masrafı da devletin cebinden çıktı" dedi.

AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayılması tepki çekerken, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kongredeki salondaki 1500 delegenin testinin AKP Genel Merkezi'nde yapıldığını belirtti.

CHP'li Murat Emir'den kongreye ilişkin dikkat çeken açıklama geldi.

Murat Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize gelen bilgiye göre AKP kongresinde tribündekilere test dahi yapılmazken, salondaki 1500 delegenin testi AKP Genel Merkezi'nde üstelik kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldı. Vatandaş test için 250 TL öderken, AKP delegelerinin test masrafı da devletin cebinden çıktı" ifadelerini kullandı.

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