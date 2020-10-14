CHP'li Murat Emir ‘ortak deprem hattı’nı sordu: Telekom’u özelleştiren iktidar GSM operatörlerine söz geçiremiyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul depreminin ardından iletişim kesintisi yaşanması üzerine kurulacağı açıklanan ‘ortak deprem hattı’nda bir yıldır adım atılmadığını belirterek, “İstanbul’da en ufak depremde tüm iletişim altyapısı çöküyor. Türk Telekom’u Lübnanlı Hariri Ailesi’ne peşkeş çeken iktidar, şimdi GSM operatörlerine söz geçiremiyor” dedi.

İstanbul’da son olarak yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısının bir kez daha çöktüğüne dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bir yıldır kurulması gündemde olan ortak deprem hattını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan Emir, söz konusu hattın akıbetini sordu.

İstanbul’da yaklaşık bir yıl önce yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir gün boyunca Türkiye genelinde iletişim kesintisi yaşandığını hatırlatan Emir, şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da geçtiğimiz yıl yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi için üç GSM operatörüne toplam 19.6 milyon TL tutarında ceza kesilmişti. Bu depremin ardından da GSM operatörlerinin altyapısını güçlendirmesine yönelik adımlar atılacağı, hatta ‘ortak deprem hattı’ kurulacağı açıklanmıştı.

"Fuat Oktay, 6 ayda tamamlanacak demişti"

"İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu hattın kurulacağını belirterek, çalışmanın en geç 6 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi. Daha sonra dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da ‘ortak hat’ sözü verdi. Son olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak bir deprem hattı oluşturacaklarını ifade etti. Hükûmetin en üst makamlarından bir yıldır ‘ortak hat’ sözü duyuyoruz ancak halen bir arpa boyu yol alınmış değil. Bu konuda GSM operatörlerinin hiçbir adım atmadığını biliyoruz.

"Telekom'u peşkeş çektiler"

"Bakan Soylu aylar önce ‘ortak deprem hattı’ sözü verirken depreme ilişkin ‘En büyük korkum biri iletişim, diğeri de trafik’ demişti. Aynı korkuyu biz de yaşıyoruz ancak iktidarın görevi korku duymak değil, önlem almak ve çözüm üretmektir. İktidar, büyük İstanbul depremine böyle mi hazırlanıyor? İstanbul’da büyük bir deprem meydana gelmesi halinde ardından yaşanacak iletişim kesintisi felaketi daha da büyük boyutlara taşıyacaktır. Ancak GSM operatörleri bu konuda bir adım atmıyor. Tüm ikazlara karşı Türk Telekom’u özelleştirmekten vazgeçmeyen ve böylesine kritik bir kurumu Lübnanlı Hariri Ailesi’ne peşkeş çeken iktidar, şimdi bu konuda GSM operatörlerine söz geçiremiyor.

"Ortak hat ne zaman açılacak?"

Emir, önergesinde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

İstanbul’da son olarak 24 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen ve yine iletişim kesintisine neden olan depremin ardından GSM operatörlerine herhangi bir ceza kesilmiş midir? Kesildiyse bu cezaların tutarı ne kadardır?

GSM operatörleri, 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen 5.8’lik büyük İstanbul depreminin ardından altyapılarında kapasite artırımına gitmiş midir? Kapasite artırımına gidildiyse, hangi operatör, kapasitesini ne kadar artırmıştır?

İlgili bakanların kısa sürede tamamlanacağını söylediği ortak deprem hattına ilişkin çalışmalar ne durumdadır?

Ortak deprem hattı nasıl çalışacak ve ne zaman kullanılmaya başlanacaktır?